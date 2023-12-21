Portakal Çiçeği Karnavalı, Türkiye Kültür Yolu’na dahil edildi

ADANA/EKONOMİ

2013 yılından bu yana Türkiye’nin sivil inisiyatifle düzenlenen tek sokak karnavalı olarak yapılan etkinlik, her yıl daha fazla ilgi görmeye devam ediyor. 2023 yılında deprem felaketleri nedeniyle yapılmayan etkinliğin gelecek yıl hazırlıkları başladı. 2024’te Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da karnavala destek vereceğini açıkladı.

Karnaval komitesinden yapılan açıklamada Bakanlığın desteği şöyle duyuruldu:

“Karnavalımız, bakanlığın organizasyonunda gerçekleştirilmekte olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri projesine dahil edilmiştir. Orijinal formatında düzenlenmeye devam edecek olan karnavalımıza, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çok sayıda profesyonel etkinliklerin yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında çok önemli tanıtım desteği verilecektir. Böylelikle gelecek yıllarda çok daha fazla yerli/yabancı turistin Adana’yı ziyaret etmesine büyük katkı sağlanacaktır. Karnavala en başından beri destek veren Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, Merkez İlçe Belediyeleri, Adana Ticaret Odası gibi birçok kurumun yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da destek vermesiyle, karnavalın içeriği daha da zenginleşecektir. Tek sahibi Adana halkı olan karnavalımızı, bu desteği de yanımıza alarak, 2024 senesinde daha da renkli ve çok daha fazla katılımla gerçekleştireceğimize inancımız tamdır.”