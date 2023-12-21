'Sanayicimizin ürünlerini Arap ülkelerine pazarlamak için işbirliği yapmalıyız'

DUYGU GÖKSU / İSTANBUL

21.Türk-Arap İşbirliği Zirvesi çatısı altında, 9. Türk-Arap Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri, İç Mimari, Mobilya Fuarı, İşbirliği Organizasyonu ve 6. Türk-Arap Gayrimenkul, Proje, Yatırım, Finansman Fuarı, İşbirliği Organizasyonu eş zamanlı olarak İstanbul Pullman İstanbul Airport and Convention Center’da gerçekleştirildi.

Hem Arap ülkelerinden hem Türk firmalardan yoğun bir katılımla etkinliğin gerçekleştiğini aktaran Türk ve Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) Genel Başkanı Sabuhi Attar, “Biz Türk-Arap işbirliği derneği olarak 20 yıldır çalışma yapıyoruz. 21’inci Türk-Arap Zirvesi. Yapı inşaat malzemeleri ve gayrimenkul bazlı yatırımlar ile ilgili ihtisaslı bir fuar gerçekleştirdik. Hem Arap ülkelerinden hem Türk firmalarımızdan yoğun bir katılım var. Bu da bizi sevindiriyor. Türkiye ile bilhassa Orta Doğu ile olan temaslar meyvesini vermeye başladı. İlerleyen tarihlerde daha iyi projeleri daha yoğun bir şekilde hem Arap iş adamları hem Türk işverenleri bir araya getireceğiz ve projelerde ortak bir çalışma yapacağız” ifadelerini kullandı.

Arap ülkelerine pazarlama projesi yapma çağrısında bulunan Attar, “Sanayicimize destek olalım ve ürünlerinin Arap ülkelerinde en iyi şekilde satılmasını sağlayalım. Çünkü körfez ülkelerinde bunun meyvelerini alıyorlar. Şu anda Çin çok büyük bir pazara sahip körfez ülkelerinde. Türkiye’de de bunun gibi çalışmalar ve işbirliği yapmalıyız” diye konuştu.

Arap ve Türki Cumhuriyetlere devamlı ziyaretler yaptıklarını aktaran Attar, “En son ziyaret ettiğimiz Suudi Arabistan’da Cidde Ticaret Odası Başkanı ve Ticaret Odalar Birliği Başkanı ile güzel toplantılar yaptık. Türk firmaları ile çalışmak istiyorlar. Şu anda büyük projelere imza atılıyor Suudi Arabistan’da. Bizlerde Türk firmalarının bu pazardan payını almasını istiyoruz ve onlara destek olmaya hazırız” dedi.

“İnşaat sektörü, yılı 20 milyar doları aşan proje büyüklüğü ile kapatacak”

Türkiye inşaat sektörü çeşitli mal ve hizmet üretimi nedeniyle yoğun bir işgücü olduğunu söyleyen Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, “Türkiye temel yapı malzemeleri üretimi ve ihracatında sayılı ülkeler arasında. Özellikle, çimento, inşaat demiri, plastik ve aliminyum inşaat malzemeleri, seramik, mermer, cam, boya, elektrik malzemeleri ve ısıtma soğutma malzemeleri gibi ürünlerde fiyatı ve kalitesiyle ülkemiz uluslararası pazarlarda ön plana çıkıyor. 2022 verilerine göre, Türk inşaat sektörü gayrisafi yurt içi hasılamızın yüzde 4.9’unu oluşturuyor. Sektörün istihdamdaki payı ise yüzde 6 civarında, Ayrıca, gayrimenkul faaliyetleri gayrisafi yurt içi hasılada 3.7 oranında yer tutuyor. İnşaat firmalarımız tarafından, bugüne kadar 135 ülkede 492.6 milyar dolar değerinde proje üstlenildi. 2023 yılında 20 milyar doları aşan bir proje büyüklüğü ile kapatmayı öngörüyoruz” açıklamalarında bulundu.