KAYÜ ile KBÜ arasında SOSYALFEST iş birliği protokolü imzalandı

KAYSERİ / EKONOMİ

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirilen kurumsal paydaş iş birliği protokolü imza töreninde konuşan Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “Bu proje ile ülkemizde sosyal bilimler alanına ciddi katkılar oluşacak. Karabük Üniversitesi ile bu manada güzel bir işbirliği başlatıyoruz. Kayseri Üniversitesi olarak bununla ilgili heyecan ve motivasyon oluşturmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ise yaptığı konuşmada, “Sosyalfest iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşama üniversite, lise ve ortaokul kategorilerinde yarışmaları içeriyor. Öğrenciler bu yarışmalara sosyal modeller üreterek katılabilecek. Bu sosyal modellerle ülkemizin ve dünyanın sorunlarına çözüm üretecek yaklaşımlar geliştirmelerini hedefliyoruz. Sosyal bilimler sahasında yaşanan problemlerin bizzat gençlerimiz tarafından üretilen sosyal modeller ile çözülmesini ve böylelikle sosyal model geliştirme kültürünün ülkemizde yaygınlaşmasını bekliyoruz. Sosyalfest’in ikinci aşamasında ise festivaller var. Ülkemizin değerlerini, ülkemizin kurumlarının yapmış olduğu sosyal modelleri, projeleri ve belediyelerimizin yapmış olduğu sosyal modelleri ve bunun dışında gastronomi, turizm, sanat, kültür gibi pek çok alanda üretilen sosyal modellerin sunulacağı ve stantlarda tanıtımının yapılacağı festival ortamının oluşmasını ve tüm Türkiye’den insanlarımızın ve gençlerimizin buraya katılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Rektör Fatih Kırışık, Sosyal Bilimler Festivalinin ilkinin 2-3 Mart 2024 tarihlerinde Karabük Üniversitesi’nde gerçekleşeceğini de sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından her iki üniversitenin rektörü, iş birliği protokolüne imza attı.