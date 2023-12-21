Denizli ev tekstil ihracatçısı Heimtextil’e çıkarma yapacak

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Türkiye genelinde katılımcı firma sayısında yaşanan düşüşe rağmen Denizli’den fuara katılan firma sayısı artı. 80 Denizlili firma 9- 12 Ocak 2024 tarihleri arasındaki fuarda yeni ihracat bağlantıları için ürünlerini vitrine çıkaracak.. Zorlu bir yılı geride bırakan tekstil sektörünün yeni yılda, yeni hedeflere ulaşmasında Heimtextil’in önemine dikkat çeken DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Avrupa ve Amerika’da enflasyonun kontrol altına alınması iyimserliğimizi artırıyor” dedi

9- 12 Ocak 2024 tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenecek olan Heimtextil Fuarı öncesinde katılımcı firmalarla birlikte ‘Heimtextil Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, 22024 yılında Denizli’den 80 firmanın, Uşak’tan ise 3 firmanın fuar katılımcısı olduğunu, fuardaki tüm Türk firmaların yaklaşık yüzde 30’unun DENİB üyesi olduğunu ve bu sene de fuarda ev tekstili sektörünün güçlü bir şekilde temsil edileceğinin altını çizdi. Memişoğlu, Fuarın yoğun noktalarındaki reklam alanlarında Turkish Towels temalı tanıtım görsellerinin yer alacağı fuardan beklentilerin yüksek olduğunu söyledi. Memişoğlu, “Pakistan, Hindistan, Özbekistan ile aramızda yüzde 40 fiyat farkı var ama onlarda da iş yok. Çünkü müşteri yok. Asıl problem o” dedi. Bu olumsuz tabloda sevindirici gelişmenin AB ve Amerika’da enflasyonun düşmesi olduğunu dile getiren Memişoğlu, “sıkı para politikalarından yavaş yavaş vazgeçilecek. Almanya’da 8.7 olan enflasyon yüzde 3.5 e gerilemiş durumda. 2024 ABD’de seçim yılı. Dolayısıyla parasal genişleme beklentisi fuardan ve pazardan beklentilerimizi yükseltiyor. Öte yandan konteyner şirketlerinin Kızıldeniz’i kullanmama kararı alması durumunda konteyner gemileri Uzakdoğu’dan Avrupa’ya gelmek için Ümit Burnu’nu dolamak zorunda kalmaları nakliye sürelerinin uzaması ve nakliye masraflarının artmasına neden olacaktır. Bu bize ilave iş olarak dönebilir” diye konuştu.

Hız, kalite ve yeni ürün geliştirme ile gelen başarı

Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu, tekstil piyasasındaki daralmaya rağmen katılımcı firma sayısındaki artışın önemine değinerek, “Fuara katılan firmalarımız hızlı hareket edebilen yeni dönemin şartlarına hızlı bir şekilde adapte olabilen firmalar. Bu anlamda da Denizlili firmaların heimtextil’e katılım sayısı artar, düşmez. Denizli, yeni şartlara hızla adapte olup, yeni ürünler geliştirme konusunda fark yarıtıyor. Müşterinin önüne yeni alternatifler koyması Denizli’yi ev tekstilinde önemli bir alternatif oluşturmasını ve gücünü artırmasını sağlıyor. Dolayısıyla fuardan sanayicimizin beklentisi ümidi fazla. Temenimiz beklentinin karşılığı bulması. Firmalarımız geleceğe umutla bakarak, fuar tanıtım, satış anlamında canla başla mücadele ediyor” dedi.

Daralan tabloya rağmen parlıyor

280 firma katılımı ile Türkiye’nin Heimtextil’e çok güçlü bir katılım göstereceği bilgisini veren Messe Frankfurt Kıdemli Satış ve Pazarlama Direktörü Can Yümer, İstanbul ve Bursa’da katılımcı sayılarında düşüş yaşanırken Denizli firmalarının katılımında artış yaşandığını söyledi. Yümer, “Bu daralan tabloda Denizli bir çıkış gösteriyor, giderek parlıyor. Önümüzdeki yıllarda bu rakamı daha da yukarılara çekmek, hattı diğer diğer fuarlarımızda da çeşitli fırsatlar sunmaya gayret edeceğiz” dedi. Yümer ayrıca 2 bin 800ün üzerinde firmanın katılacağı fuarda 60 bini aşkın ziyaretçi beklendiğini açıkladı. Yümer, “Heimtextil, sadece Almanya ile ilgili bir fırsat sunmuyor. Yaklaşık 160 farklı ülkeden misafirleri ağırlayan Heimtextil, küresel birticaret formu olma özelliği ile Denizlili firmalarımız bir önceki fuara göre daha fazla bir alıcı ile biraraya geleceğine inanıyoruz” dedi.