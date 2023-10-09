Rusya’ya ihracat düşerken Ukrayna’ya artıyor

FİKRİ CİNOKUR - ANTALYA

Batı Akdeniz bölgesinden yılın 9 aylık dönemde ihracat yüzde 1,35 artışla 2 milyar dolara yaklaştı. Batı Akdeniz İhracatçı Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Bölgeden Eylül ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,11 artarak 217 milyon 584 bin 571 dolara ulaştığını belirten Çavuşoğlu, ‘’Yılın 9 aylık döneminde ise ihracatın toplamda yüzde 1,35 artarak 1 milyar 958 milyon 864 bin 396 dolar gerçekleşti. Toplamda ihracat artışı az gibi görünse de yaşanan onca olumsuzluğun içerisinde geçen yılki rakamları korumak başarı.’’

Eylül ayında en fazla ihracatın yüzde 104,87 artış ile Çin Halk Cumhuriyeti’ne gerçekleştiğini ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti.

‘’Pandemiden sonra yaşanan global krizle birlikte Çin’e ihracatta büyük sıkıntı yaşanmıştı. Aylar sonra Çin’e Eylül ayında yapılan ihracatta rekor kırıldı. İkinci sırada ise ABD yer aldı. ABD’ye Eylül ayında ihracat yüzde 80,57 arttı. Türkiye’nin kuzeyinde komşu iki ülkenin savaşması ihracatta da sıkıntı yaratıyor. Batı Akdeniz bölgesinin önemli pazarlarından olan Rusya’ya ihracatta Eylül ayında yüzde 10,19 gerileme yaşanırken toplam ihracatta ise yüzde 22,39 artış olması sektörü sevindiriyor. Ukrayna’ya ihracat yüzde 33,81 arttı.’’

Çavuşoğlu, ihracatı artırmak, yeni pazarlar bulmak ve pazar çeşitliliğini artırmak için sektörel ticaret heyetleri düzenlediklerini belirterek bu etkinlşklere tüm ihracatçıların katılmasını istedi.

Burdur’dan 45 ülkeye ihracat

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Burdur’dan Eylül ayı ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artış göstererek 24 milyon 39 bin 80 dolar gerçekleştiğini bildirdi.

1 Ocak- 30 Eylül 2023 dönemindeki ihracat hacminin de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düşerek 189 milyon 649 bin 10 dolar gerçekleştiğine

dikkat çeken Yusuf Keyik, en fazla ihracatın sırasıyla Çin, ABD, İsrail, Hindistan ve Irak’ın yer aldığını belirtti. Keyik, şöyle konuştu.

‘’İhracatımızın sürekliliği ilimiz ekonomisi adına sevindirici gelişmeler arasındadır. Üreten ve dış ticaret yapan tüm işletme sahiplerine teşekkür ediyorum. Küresel ekonomideki rekabet koşullarına, döviz kuru ve borsalardaki anlık değişimlere, girdi maliyetlerinin yükselmesine ve ülkemizin yaşadığı büyük afetlerden sonraki toparlanma sürecine rağmen ilimizin ihracatını sürdürülebilir kılan tüm üyelerimiz, sanayicilerimiz, tüccarlarımız ve işletme sahiplerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.’’

Merkez Bankası’nın finansman maliyetlerini düşürmesi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar da Merkez Bankası’nın reeskont kredilerinde finansman maliyetini 15 puan düşürmesi ve firma limitlerini yükseltmesini memnunlukla karşıladıklarını bildirdi.

Merkez Bankası'nın kararının üreticiler ve ihracatçılar için büyük bir kazanç ve önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Bahar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a teşekkür etti.

Bahar, şöyle devam etti.

‘’Reeskont kredileri ihracatçılar için önemli bir kaynak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının, ihracatımızı teşvik eden reeskont kredilerinde finansman maliyetini düşürmesi ve firma limitlerini yükseltmesi ihracatçımız ve sanayicimiz adına büyük bir kazanç. İhracatçılarımızın kredi maliyetlerini düşüren önemli bir adım. Antalya iş dünyası olarak sektörlerimizde nitelikli üretim ve ihracat başta olmak üzere sürdürülebilir ekonomi için üzerimize düşen çalışmaları gayretle gerçekleştireceğiz. Ekonomi yönetiminde uygulanan sıkı para politikasıyla birlikte, üreticilerimize çözüm sunulması, üretim ve ihracatın krediyle desteklemesi memnuniyet verici.”