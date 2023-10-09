İyi Pamuk’ta üretim alan büyüklüğü 38 bin hektara ulaştı

Mehmet Nabi Batuk / ŞANLIURFA

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 2020 yılından bu yana İyi Pamuk Büyüme ve İnovasyon Fonu finansal desteğiyle sürdürülen Better Cotton programı devam ediyor. 26 ülkede 2,9 milyon çiftçiyi kapsayan program sayesinde küresel pamuk üretiminin yüzde 20'si kontrol altına tutulurken üretimde ve tüketimde bir sektörel standart sağlanıyor. Bu sayede pamukta küresel standartların uygulanması ile Güneydoğu Anadolu'daki pamuk çiftçilerine katma değer sağlanırken, iyi tarım uygulamaları kapsamında çiftçi bilinci de artırılıyor. Konuyla ilgili düzenlenen İyi Pamuk Uygulamaları Paneli ve Tarla Günü’nde pamuk çiftçileri, işleyiciler ve perakendeciler bir araya geldi. Programda Şanlıurfa ve Diyarbakır’da üretim yapılan sertifikalı alan büyüklüğünün 38 bin hektar alana ulaştığı açıklanırken; çiftçi sayısının da 1.830’e dayandığı bildirildi.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral, pamuğun Güney Doğu Anadolu için stratejik ürünlerden biri olduğunu belirterek sözlerine başladı. Dünya genelinde 260 perakendeci ve marka üyeler tarafından yıllık 2.5 milyon ton İyi Pamuk’un tedarik edildiğini ifade eden Dr. Hasan Maral, “2021 yılında 950 çiftçi ile başlattığımız projemizde yaklaşık 38 bin dekar alan ve 1830 çiftçiye ulaştık. İyi Pamuk Standardının en önemli unsurlarından olan denetim süreci, bu sezon da başarıyla tamamlandı. Projedeki gelecek hedeflerimiz arasında ise saha seviyesinden bölgesel ölçeğe ve daha büyük ölçekte ülke düzeyinde bilinçli, pamuk sektöründe güçlü ve sürece doğrudan dahil olan çiftçilerin yetiştirilmesi var. Bu kapsamda farklı enstrümanların devreye girmesi ve üreticinin daha fazla teşvik edilmesi için girişimlerimiz devam ediyor. İyi Pamuk uygulamalarının destekleme kapsamına alınması için çalışıyoruz” dedi.

"Mevcut yöntemler pamuk üretimini değersizleştiriyor"

Yerli pamuk üreticilerinin bu yıl daha çok desteğe ihtiyacı olduğunu kaydeden TİM Türkiye Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, şöyle konuştu: “Şuan ki yöntemlerle maalesef elimizdeki pamuk potansiyelini çok değersiz hale getiriyoruz. Bu konuda ne yapılırsa yapılsın, izlenebilir, sürdürülebilir, takip edilebilir üretimi teşvik edecek yeni bir sisteme ihtiyacımız var. Çünkü bugün iyi pamuk olan beklenti yarın organik pamuğa dönüşecek. Önümüzdeki süreçte bu taleplere uymadığımız zaman elimizdeki işi kaybedeceğiz. Pamuk kaybolmayacak, tekstil de kaybolmayacak ama oyuncular yer değiştirecek. Sisteme uyarsanız sistemin içinde kalırsınız. Eğer sisteme uymazsanız sistem sizi alternatifinizle değiştirir."

Pamuk deprem komplikasyonlarının bertarafı için stratejik bir ürün

Pamuğun bu yıl yaşanan depremlerden etkilenen bölgelerin yeniden kalkınması için hayati ürünlerden biri olduğunu vurgulayan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton; "Deprem bölgelerinde geçim kaynaklarını desteklemek, ekonomik aktiviteyi yeniden teşvik etmek için pamuk önemli bir araç ve bölgenin toparlanmasına katkıda bulunuyor. Ancak pamuk fiyatlarının inişleri ve çıkışları var. Bu yıl pamuk sektörü için zorlu bir dönem olacak. Türk pamuğunun rekabetçi bir pazarda öne çıkmasını sağlamak için iyi pamuğun burada büyük bir rol oynayabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle proje alanımızın bugün ulaştığı büyüklükten oldukça memnunuz. Sertifikalı çiftçilerimizin en az 240'ının 2027 sonuna kadar doğal gübrelere geçeceği üçüncü aşamaya geçmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”