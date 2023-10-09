'Yeşil Mutabakatta 150 milyon Euro’luk yük gelebilir'

FİKRİ CİNOKUR - ANTALYA

Üyelerini üç yıldır AB’nin ‘’Yeşil Mutabakat Anlaşması’’na hazırlayan Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından tarım sektörünü bilgilendirmek için ‘’Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Tarım’’ konulu eğitim düzenlendi.

ATB Başkan Vekili Halil Bülbül eğitimin açılışında yaptğı konuşmada, ATB olarak 3 yıldır üyelerini ve tarım sektörünü yeşil mutabakata hazırladıklarını söyledi. Bülbül, şunları kaydetti.

‘’Çünkü çevre dostu sürdürülebilirlik, önümüzdeki dönemdeki ihracatımız için karbon ayak izi çok önemli bir konu haline geliyor. Tarımsal ticaretimizin devamı için işletmelerimizin karbon ayak izini azaltmak zorundayız. Aksi halde AB Yeşil Mutabakatı kapsamında sınırda karbon düzenlemesi mekanizması devreye girdiğinde, tarımsal ihracatımızın uğrayacağı karbon vergisi maliyeti bugün itibariyle 150 milyon Euro’yu bulabilir. Önümüzdeki dönemde bu maliyet daha da artacaktır.’’

Tarımsal Karbon Ayak İzi Hesaplama Yazılımı

Çevreyi tehdit eden, iklim değişikliğine neden olan karbondioksit salınımını azaltmaya yönelik çalışmalarının bir etabı olarak ‘‘Tarımsal Karbon Ayak İzi Hesaplama" yazılımı geliştirdiklerini anımsatan Halil Bülbül,şöyle devam etti.

‘’Tarım sektörü bu hizmetten yararlanmalı. Antalya, Türkiye’nin yaş sebze, meyve ile kesme çiçek ihracatının lokomotifidir. Antalya'nın ihracatının yarısından fazlası da yine ağırlıklı olarak AB ülkeleri olmak üzere tarım sektöründendir. Tarım sektörümüz hazırlığını yapmalıdır.’’

Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Civelekoğlu da, ‘AB Yeşil Mutabakatı ve Ortak Tarım Politikası’ başlıklı sunum yaptı. Avrupa ülkelerinin yeşil mutabakatı kabul ettiği ve bu kapsamda 2050 yılında karbon nötr hedefini ortaya koyduğunu vurgulayan Prof. Dr. Civelekoğlu, AB ülkelerinin emisyon yüksek ürünlerin ithalatına vergilendirme sistemi getireceğini kaydetti. Civelekoğlu, şöyle konuştu.

‘’AB'nin ülkemizin, kentimizin ve tarım sektörünün en büyük ihracat pazarı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Avrupa Yeşil Mutabakatı ülkemizin ihracattaki rekabet gücünün devamlılığı ile birlikte tarım sektöründeki üretim ve istihdam açısından da kritik önem taşımaktadır. AB’nin sınırda karbon düzenlemesi Türkiye’nin ihracatını doğrudan etkileyecek. Ticaretine devam etmek isteyen tarım işletmeleri sera gazı emisyonlarını hesaplamalı ve kendilerine yol haritası çizmeli. Bu konuda Antalya Ticaret Borsası’nın geliştirdiği Tarımsal Karbon Ayak İzi Hesaplama yazılımından yararlanılabilirler. AB ülkeleri, 1 Ekim 2023- 31 Aralık 2025’e kadar karbon salımıyla ilgili mali yükümlülük doğmayan geçiş dönemi belirledi. (Karbon salımınızı azaltmak için hedef belirleyin) diyor, (Karbon salımını azaltmazsanız 2025’ten sonra ya sizden ithalat yapmam ya da sınırda karbon vergisi alırım) diyor. Tarım işletmeleri buna göre hareket etmeli.’’

Antalya Ticaret Borsası’nın düzenlediği eğitime katılanlara sertifika verildi.