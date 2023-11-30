Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu toplandı

KAYSERİ/EKONOMİ

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Gökmen Çiçek’in yanı sıra Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Öz-soylu, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, OSB başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nde görevli İş ve Meslek Danışmanları katıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Vali Gökmen Çiçek, “Güçlü bir Türkiye’yi oluşturmak için istihdamı artırmak, gençlerimizi emekle, sanayiyle, işle buluşturmak, onları karanlıklara teslim etmemek için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapmamız gerekmektedir. Yapılan bütün araştırmalar çalışanların kötü alışkanlıklara daha az düştüğünü gösteriyor. İstihdam edilen gençlerimizin aileleri de çocuklarının kötü alışkanlıklara bulaşmasından kurtarılmış oluyor” dedi. Çalışma ve İş Kurumu’nun faaliyetleri hakkında bilgiler veren Vali Çiçek, “İş ve Meslek Danışmanlarımızca istihdamı artırmak amacıyla, bireysel görüşmeler yapılmaya devam edilmiş, kurumda iş görüşmeleri düzenlenmiş, mahalle muhtarları ziyaret edilmiş, yüz yüze yapılan işyeri ziyaretleri artırılmıştır” diye konuştu

Vali Gökmen Çiçek son olarak, ilimiz işgücü piyasasının eleman temininde güçlük çeken sektörlerinin başında Metal Sektörü, Mobilya Sektörü ve Tekstil Sektörünün geldiğini belir-terek, istihdamın artırılması hususunda her türlü çalışmayı yapacaklarını ifade etti. Toplantı, sanayici ve iş insanlarının istihdam konusunda belirttiği sorunlar ve çözüm önerileri ile iş ve meslek danışmanlarının görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.