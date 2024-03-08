Sanayide yeşil dönüşüm MÜSİAD Bursa’da konuşuldu

EKONOMİ (BURSA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Toplantısı'nda, AB Yeşil Mutabakatı ve sınırda karbon mekanizması ele alındı. Dr. Mustafa Hatipoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı toplantıda Türkiye’nin AB Yeşil Mutabakatı ve karbon ayak iziyle ilgili konularda yaptığı çalışmalar ele alındı. Sektör Kurulları Başkanı Halil Atalay, Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı Mihrimah Kocabıyık ve MÜSİAD Bursa Şubesi üyelerinin katıldığı toplantıda konuşan MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, “Sanayimizi yeşil dönüşümde örnek ve öncü hale getirmek ortak ödevimizdir” dedi.

Şenocak, AB Yeşil Mutabakatının iklim kriziyle mücadelede önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, bu mutabakatın sadece AB ülkelerini değil, tüm dünyayı etkileyecek küresel bir dönüşüm olduğunu ifade etti. Başkan Şenocak, Ar-Ge ve inovasyon ekosistemini, planlı sanayi alanları ile katma değerli üretimi, girişimcilik kültürünü ve nitelikli insan kaynağını güçlendirmenin yanı sıra yeşil dönüşümle sanayimizi örnek ve öncü hale getirerek rekabetçi bir Türkiye oluşturmak adına kararlı olduklarını vurguladı.

Katılımcılara AB Yeşil Mutabakatı ve sınırda karbon düzenlemesi hakkında gerçekleştirdiği sunumun ardından Dr. Mustafa Hatipoğlu’na, MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak tarafından günün anısına teşekkür hediyesi takdim edildi.