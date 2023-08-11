Şanlıurfa’da afetzede işletmelere 8 milyon TL hibe desteği

ŞANLIURFA / EKONOMİ

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında “Depremden Etkilenen Küçük İşletmelerin Desteklenmesi Hibe Programı” protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, ŞUTSO üyelerine deprem ve sel afetinin ardından oluşan beşeri komplikasyonlarının bertarafı için toplam 8 milyon TL hibe desteği sunulacak. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, Depremden Etkilenen Küçük İşletmelerin Desteklenmesi Hibe Programına başvuruların 31 Ağustos 2023 tarihine kadar devam edeceğini söyledi. 6 Şubat depreminin ilk gününden bu güne kadar üyelerinin desteklenmesi için ulusal ve uluslararası tüm destek programlarının kente ulaşması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyleyen Mehmet Yetim, “Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile kurduğumuz temaslar neticesinde depremden etkilenen küçük işletmelerin desteklenmesi için bir çalışma planladık. Bu planlamayla ilimize yaklaşık 8 milyon TL bütçe ayırıldı”

1-10 arası personel çalıştıran işletmeler faydalanacak

Programla ilgili ŞUTSO’da sunumların gerçekleştirileceğini belirten Mehmet Yetim, “UNDP Proje Sorumlusu Ercan Küskün, odamızda Depremden Etkilenen Küçük İşletmelerin Desteklenmesi Hibe Programı ile ilgili tüm detayları, başvuruda bulunacak üyelerimizle paylaşacak. ŞUTSO üyelerinin başvuruları bağımsız denetmenler tarafından değerlendirecek ve kriterleri uygun olan işletmeler bu hibe programından yararlanacak. Küçük işletmelerin desteklendiği programa 1-10 arası personel çalıştıran tüm işletmeler başvurabilirler” diye konuştu.