Schneider Electric, üst üste ikinci kez dünyanın en sürdürülebilir şirketi seçildi

Kocaeli

Enerji yönetimi ve otomasyon alanında dijital dönüşümün öncü firmalarından Schneider Electric, TIME dergisi ve Statista iş birliğiyle hazırlanan “Dünyanın En Sürdürülebilir 500 Şirketi” listesinde 2025 yılı için zirvede yer aldı. Şirket, bu unvanı art arda ikinci kez kazanarak sürdürülebilirlikteki kararlılığını bir kez daha tescilledi.

Schneider Electric’in, kendi operasyonlarında ve tüm değer zincirinde karbonsuzlaşma hedeflerine doğru şeffaf ve iddialı bir yol haritası izledi Şirket, 2030’a kadar tüm değer zincirinde yüzde 25 mutlak karbon azaltımı, 2050’ye kadar ise Net Sıfır karbon emisyonu hedefiyle ilerliyor. Sürdürülebilirlik performansını ölçen Schneider Sustainability Impact (SSI) 2021–2025 programı ise, yalnızca Schneider Electric için değil, iş ortakları, müşterileri ve yerel topluluklar için de sürdürülebilir kalkınma yönünde güçlü bir rehber sunuyor.

Schneider Electric CEO’su Olivier Blum, “Bir teknoloji şirketi olarak misyonumuz, müşterilerimizin verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında güvenilir bir iş ortağı olmak. Sürdürülebilirlik, Schneider Electric’in DNA’sında yer alıyor. Operasyonlarımızı ve değer zincirimizi bu doğrultuda dönüştürerek daha sürdürülebilir bir dünya inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sıralama, dünya çapında 5.700 şirketin Kapsam 1 ve 2 emisyonları, enerji tüketimi, emisyon azaltımı, yenilenebilir enerji kullanımı, sürdürülebilirlik taahhütleri ve kurumsal şeffaflık gibi 20 temel kriter üzerinden değerlendirilmesiyle oluşturuluyor.

Ayrıca Schneider Electric, Corporate Knights tarafından açıklanan Global 100 listesinde de iki kez birinci sırada yer alan tek şirket olma başarısını gösterdi.