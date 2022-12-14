Sel nedeniyle Antalya’da vergiler 1 ay ertelendi  

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Antalya’nın Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde meydana gelen sel nedeniyle bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin aralık ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Antalya'nın Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde meydana gelen selden etkilenen mükelleflerin olası mağduriyetlerinin önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Sebze fiyatları arttı

Öte yandan, hafta sonu şiddetli yağış nedeniyle kent merkezi ve sera alanlarını sel suları basan Kumluca’da ürün toplanamaması nedeniyle Antalya Toptancı Halleri’nde sebze fiyatlarında artış görüldü. Domates fiyatı 10 liradan 13 liraya yükseldi. Türkiye’nin toplam sera üretiminin yüzde 5’ini karşılayan Kumluca’da 60 bin dönüm sera alanının 4’te birinin sel suları altında kaldığı belirtilirken, hasar tespit çalışmalarında ilk belirlemelere göre 13 bin 500 dönüm sera ve tarım alanı zarar görürken 3 bin 500 çiftçi de selden etkilendi. Zarar gören 13 bin 500 dönüm sera ve tarım alanının 5 bin dönümünün TARSİM kapsamında olduğu öğrenildi.

Kumluca Toptancı Hali’nde 10 Aralık Cumartesi günü 10 liradan işlem gören domates fiyatı dün 13 liradan alıcı buldu. Yuvarlak domates 12 liradan 14 liraya, oval domates de 15 liradan 16 liraya yükseldi. Çarliston biber 6 liradan 8 liraya, sivri biber 8 liradan 9 liraya, kıl sivri biber 15 liradan 16 liraya yükselirken dolma biber fiyatı 10 liradan işlem gördü. 9 liradan satılan salatalığın fiyatı da aynı kaldı. Patlıcan 7 liradan 8 liraya çıkarken 9 liradan satılan topak patlıcan fiyatında artış olmadı.