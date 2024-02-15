Seyhan’da 1.962 ton atık ekonomiye kazandırıldı

EKONOMİ/ADANA

Seyhan Belediyesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ‘Sıfır Atık Yönetmeliği’ndeki 16 kriteri karşılayan atık yönetim modeliyle bölgede ‘Sıfır Atık Belgesi’ alan ilk belediye oldu.

Seyhan Belediyesi’nin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında; kağıt-karton, plastik, metal, cam, atık elektrik-elektronik eşyalar, atık pil ve bitkisel atık yağlar belirli bir sistem içinde, ilçenin farklı noktalarına 40 Mobil Atık Getirme Merkezi; 35 okula ‘Çöpe Değil Potaya’ sloganı ile atık potalı toplama ünitesi, atık üreticisi pozisyonundaki site, apartman, kamu kurumu, okul, işyeri gibi yerlere 55 adet geri kazanılabilir atık ünitesi, 747 takım (mavi-gri ikili set) iç mekan atık kumbarası, 167 adet atık pil kutusu, 7 adet büyük boy polikarbon dönüşüm kutusu ve 17 adet elektrik-elektronik atık kutusu yerleştirildi.

Randevulu sistemden 1.600 kullanıcı yararlanıyor

Randevulu yöntemle sitelerin, apartmanların geri kazanılabilir atıklarının toplandığı ‘Ayrıştır-Dönüştür-Kazandır’ mobil uygulaması Seyhan genelinde yaygınlaştırılarak 1.600 kullanıcıya ulaşıldı. 2022 yılının ocak ayında başlayan sistem sonucunda geri dönüştürülebilir yaklaşık 1.962 ton geri kazanılabilen atık, kaynağında toplanarak yeniden ekonomiye kazandırıldı.

Miadı dolmuş ilaçlar toplanıp imha edildi

Seyhan Belediyesi ayrıca kullanılmayan, miadı dolmuş ilaçların toplanıp, lisanslandırılmış tesislerde imha edilmesi konusunda Adana Eczacı Odası (ADEO) ile işbirliği yapıyor. İmzalanan protokol kapsamında Seyhan’daki 85 eczaneye 80 litre kapasiteli ağzı kilitli ‘Evsel Atık İlaç Toplama Kumbarası’ yerleştirildi. 2021’in haziran ayından bu yana 7 bin 250 kilo evsel atık ilaç toplanırken, ekim ayı itibariyle toplam 6 bin 500 kilo evsel atık ilacın bertaraf edilmesi sağlandı. Böylece atık ilaçların toprağı ve suyu kirletmesi engellendi.

Tekstilde 380 ton atık geri kazanıldı

İlçe genelinde 200 noktaya yerleştirilen kumbaralara yurttaşların attığı kullanılmış kazak, tişört, çorap, elbise, şapka, terlik, ayakkabı, bot gibi giysiler, battaniye, örtü, çanta, perde, havlu gibi tekstil ürünlerinin giyilebilir nitelikte olanları Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından temizliği yapıldıktan sonra ihtiyaç sahibi yurttaşlara ulaştırıldı. Kullanılabilir durumda olmayan 380 ton tekstil atığı ise geri dönüşüm merkezine gönderilerek, yeniden ekonomiye kazandırıldı.

Organik atıklardan 320 ton kompost üretildi

Semt pazarlarından geriye kalan organik atıklar, çim artıkları ve budanan ağaçların dal ve yaprakları, Seyhan Belediyesi’nin 8 bin metrekare alanda kurulu tesisinde komposta dönüştürülmeye başlandı. 2022 yılından bu yana 1.400 ton organik içerikli malzeme kullanılarak tamamen doğal süreçlerle, hiçbir masraf edilmeden, toprağı iyileştirme özelliğine sahip, yüksek kalitede 320 ton kompost üretildi. Çevre kirliliği önlenip tasarruf sağlanırken, üretilen kompostla hem Park ve Bahçeler Müdürlüğünün gübre ihtiyacı karşılandı hem de gübre maliyetlerindeki artış nedeniyle tarlasında, bahçesinde kullanmak için gübre alamayan çiftçilere kompost desteği verildi.

Atık lastiklerden 1.550 metrekare zemin kaplaması

Atık lastikleri yeniden ekonomiye kazandırmayı hedefleyen ‘Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanım ve Esnek Zemin Kaplaması Üretim Tesisi’nde ise işlenen 90 ton lastik toplandı. Bunların bir bölümünden 1.550 metrekare alanda kullanılabilecek 9 bin 682 adet karo esnek zemin kaplaması üretildi. Üretilen esnek karolar parklarda, spor sahalarında, yürüyüş yollarında ve çocuk oyun alanlarında kullanıldı.

Akay: Hepimize ait olan dünyayı koruyoruz

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, kaynakların kısıtlı olduğu bir dönemde geri dönüşümün hem hammadde temini açısından hem de çevreyi ve doğayı koruma açısından yaşamsal öneme sahip olduğunu söyledi. Başkan Akay, “Sıfır atık hedefi doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projelerle tasarruf ediyoruz, israfı önlüyoruz ve atıkları yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Hepimize ait olan dünyayı korumak için sorumluluğumuzu yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.