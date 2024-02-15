Atık yönetiminde geleceğin teknolojileri Adana’da sergileniyor

Eray ŞEN/ADANA

Solis Renewable Hub tarafından organize edilen ve Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Fuarcılık, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Adana Organize Sanayi Bölgesi ve Çukurova Üniversitesi destekleriyle, Çukurova Belediyeler Birliği ve Çukurova Teknokent iş birliği ile düzenlenen REWA Anatolia Fuarı, son yıllarda fuarcılıkta ilgi odağı durumuna gelen Adana’da sektör paydaşlarını bir araya getirecek.

Adana’nın ilk sürdürülebilirlik fuarı olma özelliği taşıyan buluşmada; ‘Atık Yönetimi, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Etme Çözümleri’, ‘Kentsel Atık Yönetimi, Ulaşım ve Temizlik Araçları Ekipmanları ve Teknolojileri’, ‘Tesis Makine ve Ekipman’, ‘Danışmanlık ve Profesyonel Hizmetler’, ‘Sürdürülebilirlik’ alanlarında en yeni teknoloji ve hizmetler ile endüstriyel çözümler sergilenecek.

Solis Fuarcılık ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Feraye Gürel, atık yönetiminde geleceğin teknolojilerinin REWA Anatolia’da sergileneceğini söyledi. Adana’nın 3 binden fazla sanayi işletmesi ile Akdeniz bölgesinin en fazla sanayi işletmesine sahip ili olduğuna dikkat çeken Gürel, şöyle devam etti: “Adana endüstriyel ve ticari anlamda hızla gelişiyor ve büyük bir potansiyele sahip. Bu da atıkların toplanması, geri dönüşümü, bertaraf edilmesi ve ekonomiye kazandırılması açısından çok önemli bir ihtiyaca ve de fırsatlara işaret ediyor. Solis olarak yerel yönetimlerin ve iş dünyasının çok kıymetli desteklerini alarak düzenlemekte olduğumuz REWA Anatolia Fuar ve Konferansı ile atık yönetimi sektörünü Adana’da bir araya getiriyoruz. 80’i aşkın katılımcı firmamız bulunuyor. 81 ilden ve dünya genelinden 5 bin 500’den fazla ulusal ve uluslararası sektör profesyonelini REWA Anatolia’da ağırlayacağız. Keşfedilecek pek çok yeni pazar fırsatı var. Bu pazarlara odaklanarak sektörümüzü ve ekonomimizi büyüterek hep birlikte kazanacağız. REWA Anatolia olarak bu fuardaki mottomuzu ‘Yerel Çözümler, Küresel Etki’ olarak belirledik.”

REWA Anatolia’nın, sunduğu ticari fırsatlarla birlikte atık yönetimi, geri dönüşüm ve bertaraf sektörlerine dair en yeni teknolojilerin tanıtıldığı ve en güncel konuların gündeme taşındığı bir ortak bilgi paylaşım platformu olduğunu ifade eden Gürel, fuara paralel olarak hem yetişkinler hem de sürdürülebilir bir dünya bırakmak istediğimiz çocuklara yönelik uzman konuşmacıların yer aldığı konferanslar, workshop programı, sergi, ileri dönüşüm defilesi gibi pek çok etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Fuarda 15 oturumda 50’yi aşkın konuşmacı yer alacak

REWA Anatolia Fuarı’nda sektörün yakından takip edeceği konferanslar ve B2B toplantıları gerçekleşecek. Etkinlik ve görüşmelerde, toprak, hidrosfer, kıyı ve kent alanlarının restorasyonu ve ekolojik yapının canlandırmasına yönelik özellikle sektörel tedarik zincirlerinde döngüsel ekonomi ilkelerinin benimsenmesi gibi önemli konular ele alınacak. REWA Anatolia Konferansı’nda alanlarında uzman üst düzey bölgesel, ulusal ve uluslararası 50’yi aşkın konuşmacı yer alacak ve 15 oturum gerçekleşecek.

Çocukların çevre bilinci kazanmasına destek verilecek

REWA Anatolia 4 ve 13 yaş arasını kapsayan workshop programı ile çocuklara, doğayla daha yakın bir bağ kurarak çevre koruma sorumluluğu kazanmaları adına kişisel gelişimlerine destek olacak. Workshop programında uzman konuşmacılar ‘Yeşil Adımlarla Sağlıklı Yaşam’, ‘Kompost Geleceğin Tarım Sırrı’, ‘Modern dünyada İletişim’, ‘Geri Dönüşüm Atölyesi’, ‘Sürdürülebilir Çevre’ konularında çocuklara rehberlik edecek.

Müzikal çocuk tiyatrosu eğlendirerek bilinçlendirecek

Sevimli Ayıcık ve Geri Dönüşüm Tiyatro Gösterisi, REWA Anatolia’da çocukların geri dönüşüm konusunda eğlenerek bilinçlenmesine katkı sağlayacak etkinliklerden biri olacak. Cengiz Altındağ’ın yönettiği ve Tiyatro Mavra-Çukurova sahnesi tarafından sahnelenecek müzikli çocuk oyunu, 17 Şubat 2024 Cumartesi günü 11.15-12.15 saatleri arasında Adana TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde ücretsiz olarak izlenebilecek.

Zeliha Sunal’ın ‘Bir İleri Dönüşüm Defilesi’ sunulacak

REWA Anatolia Fuarı’nda ilk gün açılışın ardından gerçekleşecek ‘Bir İleri Dönüşüm Defilesi’ katılımcı ve ziyaretçilere renkli anlar yaşatacak. Zeliha Sunal’ın, kağıt, metal, plastik ve tekstil atıkları kullanarak hazırladığı tasarımların sergileneceği defile ile katılımcı ve ziyaretçilere sürdürülebilir moda şöleni sunulacak. Böylelikle özellikle son dönemde aşırı tüketimi körükleyen ve ‘fast fashion’ olarak adlandırılan büyüyen moda ve tüketim arzusunun neden olduğu aşırı üretim, oluşan yüksek miktarda karbondioksit ve sera gazı emisyonlarına dikkat çekilecek.

‘Değişim Dönüşüm ve Benzeri İşler Sergisi’ açılacak

Fuarda iklim değişikliği ile mücadelenin önemine dikkat çekecek bir diğer sanat etkinliği de küratörlüğünü TÜÇEM üyesi, sanatçı Zehra Ağdaş’ın üstlendiği ‘Değişim Dönüşüm ve Benzeri İşler Sergisi’ olacak. REWA Anatolia’da üç gün süreyle gezilebilecek sergi, ziyaretçilere geçmişten günümüze uzanan bir sanat yolculuğunu deneyimleme fırsatı sunacak. Sergide sanatçı Zehra Ağdaş’ın fırça yerine iğne, boya yerine ipliklerle kumaş üzerinde gerçekleştirdiği sanatın sınırlarını zorlayan eserleri yer alacak.

12 yaşındaki küçük kaşifin objektifinden fotoğraflar

12 yaşındaki küçük kaşif, lisanslı dalgıç Ömer Ege Taymaz’ın, babası Tolga Saymaz ile birlikte çektiği su altı fotoğrafları, REWA Anatolia’yı ziyaret edeceklere neden su kaynaklarımızı korumamız gerektiğine dair mesaj verecek. Üç gün süreyle gezilebilecek fotoğraf sergisi, su altındaki yaşama ve zengin biyoçeşitliliğe dikkat çekecek.

Metal atıklar çocuklara bisiklet olarak geri dönecek

Çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadeleye ilişkin teknolojilere ev sahipliği yapacak REWA Anatolia katılımcı ve ziyaretçileri ile birlikte bir sosyal sorumluluk projesi başlatacak. Çocukları hayallerindeki bisiklet ile buluşturacak sosyal sorumluluk çalışması ‘670 kutu=1 Bisiklet Projesi’ adını taşıyor. Proje kapsamında katılımcı ve ziyaretçilerin fuar alanına getirecekleri metal atıklar, çocuklara bisiklet olarak geri dönecek. Katılımcı ve ziyaretçiler REWA Anatolia’da belirlenen teslim noktalarına yanlarında getirdikleri metal atıkları teslim ederek projenin destekçisi olabilecek.

Adana’da devlet ve özel sektör fuara sahip çıktı

Adana’da devlet ve özel sektörün en başından itibaren REWA Anatolia Fuar ve Konferansı’na sahip çıktığının ve desteklediğinin altını çizen Gürel, 15 Şubat’ta Adana’da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek resmi açılış törenine Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Osmaniye Belediye Başkanı ve Çukurova Belediyeler Birliği Başkanı Kadir Kara, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Bayram, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, REWA Anatolia İcra Komitesi Başkanı Ebru Can Güneş’in de katılacağını açıkladı. Gürel, fuarın bir başka özel konuğunun ise Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka olacağını bildirdi.