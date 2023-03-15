Sungurlu’da savunma sanayi fabrikaları Nisan’da açılacak

ÇORUM - Sungurlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu, Meclis Başkanı Osman Koca, yönetim kurulu üyeleri Ömer Karaman, Nuh Aluç, Devlet Kanmış ve Atila Tunçay, Organize Sanayi Bölgesine giderek, yakında hizmete girecek olan Goldforce Savunma Sanayi Sungurlu Barut Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Tök'ü ziyaret etti. Fabrikanın inşaat alanında incelemelerde bulunan TSO heyeti, çalışmalar hakkında Barut Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Tök’ten bilgi aldı. Fabrika inşaatının planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Barut Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Tök, yakında hizmete girecek tesisin açılışı için hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.



Fabrikaların açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak



Ahlatcı Gold Force Küresel Barut fabrikası, Nitrogliserin fabrikası ve Nitroselüloz fabrikası ile Arca Kapsül üretim fabrikası ve Mıte Defence Fişek üretim fabrikası, OSB’de 4 bin dönüme yayılan 3 farklı firmanın ve 5 farklı fabrikanın 28 Nisan’da açılışının planladığı bildirildi.

2 bin 500 kişinin çalışacağı ve ürettiklerinin çok önemli bir kısmını ihraç edecek fabrikalar, 3-4 milyar liralık bir ihracat ve üretim potansiyeline sahip olacak. 6 milyar lira yatırım tutarı ile Türkiye’de tek seferde yapılan en büyük savunma sanayi yatırımı özelliğine sahip fabrikaların faaliyete geçmesiyle, Sungurlu savunma sanayi merkezi haline dönüşecek. Fabrikaların açılışının 28 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması planlanıyor.