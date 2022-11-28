Sungurlu’daki Barut Fabrikasının açılışını Cumhurbaşkanı gerçekleştirecek

Müberra Taşçı



ÇORUM - Goldforce Savunma Sanayi Sungurlu Barut Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Tök, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve beraberindeki heyetin Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaretinde inşaatı devam eden barut fabrikası hakkında açıklamalarda bulundu.

Tök, barut fabrikası inşaatının yükselmeye başladığını belirterek, fabrikanın ilk etabının açılışını Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirileceğini dile getirdi.

“2023’te barut üretimine başlayacağız”

2023 yılında barut üretimine başlayacaklarını ifade eden Sungurlu Barut Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Tök, “Bu tesislerimiz bittiğinde yaklaşık 2500 kişiye istihdam sağlamayı planlıyoruz. Bu tesislerin haricinde savunma sanayiyle ilgili yine ilave yatırımlar olacak. OSB’de ki bu bölüm savunma sanayi alanı olarak planlanıyor. Mayıs ayında barut fabrikamızın birinci etabını tamamlamış, Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleşecek olan açılışa sunmuş olacağız. 2023 yılının Temmuz sonunda barut üretimine başlayacağız. Üretilen barut, fişek ve kapsül fabrikasında işlenecek ve askerimize mühimmat olarak verilecek” diye konuştu.