Sungurlu’daki savunma sanayi yatırımları yüzde 50 tamamlandı

ÇORUM - Ahlatcı Gold Force Küresel Barut fabrikası, Nitrogliserin fabrikası ve Nitroselüloz fabrikası ile Arca Kapsül üretim fabrikası ve Mıte Defence Fişek üretim fabrikası, OSB’de 4 bin dönüme yayılan 3 farklı firmanın 5 farklı fabrika inşaatının planlandığı şekilde devam ediliyor. Yüzde elli seviyelerine gelen yatırımların kaba inşaatların tamamlanmak üzere.

2.500 kişi istihdam edilecek

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’nin girişimleriyle OSB’ye savunma sanayi fabrikalarının temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Ağustos’ta atılmıştı. 2 bin 500 kişinin çalışacağı ve ürettiklerinin çok önemli bir kısmını ihraç edecek fabrikalar, 3-4 milyar liralık bir ihracat ve üretim potansiyeline sahip olacak.

6 milyar lira yatırım tutarı ile Türkiye’de tek seferde yapılan en büyük savunma sanayi yatırımı özelliğine sahip fabrikaların faaliyete geçmesiyle, Sungurlu savunma sanayi merkezi haline dönüşecek. Öte yandan, fabrikaların açılışının önümüzdeki aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması planlanıyor.