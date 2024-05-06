ŞUTSO Başkanı Yetim: Tarımda yeni nesil sanayileşmeye ihtiyacımız var

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO), KOSGEB ve Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile Şanlıurfa’da zirai ilaç tohum ve gübre sektör toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda sektörel sorunlar, çözüm önerileri ile KOBİler ve tarım sektörüne yönelik hibe teşviklerin konuşuldu.

Toplantıda konuşan ŞUTSO Başkanı Mehmet Yetim, sektörel sorunların çözülmesi için zirai ilaç, tohum ve gübre kalemlerindeki finansal desteklerin artırılması gerektiğini söyledi. Şanlıurfa’nın uygun iklim koşullarına, verimli tarım arazilerine, büyük bir su kaynağına ve güneş enerjisine sahip olduğuna dikkat çeken

Mehmet Yetim, ancak yüksek girdi maliyetlerinin tarım sektörünü olumsuz etkilediğini ifade etti. Başkan Yetim, “Şanlıurfa, 10 milyon dekarı aşkın tarımsal alanıyla ülkemizin en büyük tarım kentlerinin başında geliyor. Pamuktan Urfa Keten Köyneği fıstığına, mercimekten mısıra, yağlı tohum üretiminden tahıl üretimine kadar birçok tarımsal ürünün üretilmesinde ilk sırada yer alıyoruz. Uygun iklim koşullarına, verimli tarım arazilerine, büyük bir su kaynağına ve güneş enerjisine sahip olan ilimizin tarımsal potansiyelini açığa çıkarmak, tarımsal ürünlerimizi katma değerini artırarak marka haline getirmek ve bu alandaki ihracatımızı en üst seviyeye taşımak için hepimizin çok çalışması gerekiyor. Elbette, bunun için de tarıma dayalı, ekolojik ve yeni nesil teknoloji temelli sanayileşmeye ayrıca önem ve hız vermemiz zorunlu bir koşuldur” dedi.

Zirai ilaç, tohum ve gübre sektörüne yeni finansal destekler sağlanmalı

Zirai ilaç, tohum ve gübre sektörünün tarımsal üretimdeki stratejik sektör olduğunu belirten Mehmet Yetim şunları söyledi: “Her sektörde olduğu gibi, tarım sektörünün de finansmana erişim, yüksek enflasyon nedeniyle girdi maliyetlerinde yaşanan artış gibi temel sorunları var. Tarımsal üretimin ve kırsal kalkınmanın sürdürülebilirliği için bu sorunların ivedilikle çözüme kavuşturulması, hepimizin temel arzusu ve temennisidir. Devletimizin KOSGEB ve TKDK gibi kurumlarımız aracılığıyla sunduğu hibe ve teşvik destekleri var. Bunlar çiftçilerimize ve tarıma dayalı faaliyette bulunan KOBİ’lerimize can suyu olacak bir nitelik taşıyor. Ancak, tarımsal üretimde hem çiftçilerimiz hem de Odamız üyesi olan zirai ilaç bayilerimiz için, onları doğrudan ilgilendiren zirai ilaç, tohum ve gübre kalemlerinde finansal desteklerin artırılmasını umuyoruz.”