'Kaçak kullanım nedeniyle milli ekonomi 6 milyar TL zarara uğratıldı'

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

DEPSAŞ Enerji, yeni tarımsal sulama döneminde elektrik gücüne dayalı tarımsal sulama yapmaya hazırlanan abonelere yönelik Şanlıurfa’da basın toplantısı düzenledi.

2023 yılı elektrik tüketim ve tahsilat oranlarının değerlendirildiği toplantıda, kaçak elektirik kullanımı ile mücadelenin süreceği mesajı verilirken, borcunu ödemeyen çiftçilere yönelik hukuki işlemlerin süreceği belirtildi. DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, toplantıda gerçekleştirdiği sunumda Türkiye’de tarımsal sulamayı elektrikle yapan abonelerin yüzde 4,2’sinin, tarımsal sulamada tüketilen toplam elektriğin yaklaşık yüzde 50’sini kullandığını belirtti.

6 il ve 59 ilçede 6.5 milyon nüfusa 69 merkezde hizmet verdiklerini belirten Karagüzel, elektrikle sulama oranının %70’e ulaştığına dikkat çekerek “Tedarik bölgemizde büyük çoğunluğu Şanlıurfa ve Mardin’de olmak üzere bulunan toplam 135 bin çiftçimizin 31 bini tarımsal sulama abonelerinden oluşuyor. Tüm Türkiye’de yer alan tarımsal sulama aboneleri içerisindeyse, bölgemizdeki abonelerin oranı sadece % 4,2. Küçük bir oran gibi görünen bu kesim, 2023 yılında tarımsal sulama için 6.5 milyar kWh elektrik tüketti. Söz konusu abone grubu tüm Türkiye’de tarımsal sulama için tüketilen elektriğin yaklaşık %50’sini kullanıyor. Bu da bölgede tarımsal sulama için ne denli fazla elektrik tüketildiğini açıkça ortaya koyuyor” dedi.

Şanlıurfa’da kaçak tüketim oranları hariç tutulduğunda tarımsal sulama alanında tüketimin ancak yüzde 54’ünün tahsil edilebildiğini ifade eden Murat Karagüzel, ödenmeyen borçlar sebebiyle 2023 yılında milli ekonominin 6 milyar TL zarara uğratıldığını kaydetti.

Güncel alacaklarının yaklaşık 28 milyar TL’ye ulaştığını belirten Karagüzel, “Borçlu abone sayımız 20 bini aştı. Bölgemizde en fazla borç ve borçlu aboneler Şanlıurfa ve Mardin’de bulunuyor. Şanlıurfa’da 13 bin abonemizin yaklaşık 16 milyar TL, Mardin’deki 5 bin abonemizin ise yaklaşık 10 milyar TL’ye ulaşan tarımsal sulama kaynaklı borcu bulunuyor. Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt’teki tarımsal sulama abonelerimizin toplam elektrik borcu 2 milyar TL’yi aşıyor. Tarımsal faaliyet gösteren çiftçilerimizden borcu bulunan çok sayıda vatandaşımıza yönelik devletimizin sunduğu imkânlar ve şirketimizin destekleri maalesef karşılık bulmadı. Aralarında faizsiz ve 5 yıl geri ödemesiz kredi desteği, hasat bitiminde ödeme kolaylığı, borçtan gecikme bedeli alınmaması, borcun kişiye özgü yapılandırılması, üç zamanlı tarifeye geçiş kolaylığı gibi çok sayıda imkan oluşturulmasına rağmen, tarımsal faaliyetlerini sürdüren çiftçilerin çok büyük çoğunluğu ne yazık ki borcunu ödemedi. Yeni sezonda borçlu çiftçilerimizden alacaklarımızı tahsil etmek için hukuki tüm haklarımızı kullanacağız. Borçlu çiftçilerimiz ödemelerini yapana kadar elektrik verilmeyecek” diye konuştu.

Sorumluluk sahalarında bulunan 69 hizmet merkezinde toplam 500’e yakın çalışanla hizmet veren DEPSAŞ Enerji’nin yılda ortalama 290 bin sözleşme gerçekleştirdiğini belirten Karagüzel şöyle devam etti:

“Görevli tedarik şirketi olarak Türkiye’de sadece Güneydoğu illerinde değil, her bölgeden müşterilerimiz var. Yüksek hizmet kalitesi ile Türkiye’de bulunan toplam abonelerin %5’ine hizmet götürüyoruz. Abonelere sunduğumuz ödeme kolaylıklarını DEPSAŞ Enerji mobil uygulamasıyla daha pratik ve erişilebilir hale getirdik. Mobil uygulamamızla abonelerimizin fiziki kanallara gelmeden başvuru yapabilmelerine, bilgi alabilmelerine ve şirket hizmetlerine kolayca erişebilmelerine olanak tanıyoruz. Mobil uygulamamızı kullanan 170 bini aşkın abonemizden çok olumlu dönüşler alıyoruz. Otomatik ödeme talimatı veren abonelerimizin sayısı ise 455 bine ulaştı. Hizmetin devamı için son derece önemli olan bu kolaylık diğer yandan abonelerimizin ödeme merkezlerine gitmesine gerek kalmadan faturalarını anında ödemesini de mümkün kılıyor.”