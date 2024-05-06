Şanlıurfa, güneyde inşaat ve yapı sektörünün merkezi olacak

ŞANLIURFA / EKONOMİ

2 Mayıs'ta başlayan ve 3 gün devam eden fuara Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman ve Mardin başta olmak üzere birçok şehirden inşaat sektörü temsilcileri katılım gösterirken, İran ve Iraklı inşaat sektörü temsilcileri de yer aldı.

Fuarın açılış töreninde konuşan US Fuar Genel Müdürü Ülker Selviler, ana hedeflerinin Şanlıurfa’yı Güney’de inşaat ve yapı sektörünün merkez üssüne dönüştürmek olduğunu kaydetti.

Büyükşehir bünyesinde jeoloji mühendisleri istihdam edilecek

Fuarların kentlerin gelişmesine önemli katkılar sağladığını ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, “İnşaat sektörü şehirlerin gelişmesine ve ekonomik alanda büyümeye katkı sağlıyor. Sektör sadece binaların yükseldiği bir sektör değil, aynı zamanda toplumların gelişimine ve ilerlemesine de katkı sağlayan önemli bir alandır. Bu alanda sektöre yön vermek adına belediyemizde bir dizi yeniliğe gidiyoruz. Büyükşehir Belediyesi bünyemizde artık Jeoloji Mühendislerine de yer vereceğiz. Artık dayanıklılık, sağlamlık ve estetik çok önemli. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir şehir inşa etmek temel gayemiz olacak” dedi.

Deprem sonrası devletin inşaat sektöründe titiz bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da şunları söyledi: “Ülkemiz 99 depreminden sonra 6 Şubat'taki hakikaten çok sınırları aşan ve dünyada emsali görülmemiş bu felaketi yaşadıktan sonra artık çok etkili tedbirler aldık. Gerek yasal anlamda gerekse uygulama konusunda titizlik gösteriyoruz. Devlet kurumlarımız bu konuda gereken hassasiyeti gösteriyor.”