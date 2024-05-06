'Mikro kümelerden sektörel kümelenmeye dönüşüm yolculuğumuz'

EKONOMİ / KOCAELİ

Kümesel ortaklık kültürünü geliştirerek sektörel kümelenmeye katkı sağlayacaklarını söyleyen Ahmet Balkaya, 15 ortak ile kümelenme danışmanlık şirketi kurduklarından söz etti.

Balkaya, “Kendimizi mikro küme olarak addediyoruz. Çünkü; kümelenmeye katkı sağlayacaksak, kümesel ortaklık kültürünü geliştireceksek, bizim kendimizin de bir mikro küme olması lazım. İş birliği ve birlikte iş yapma kültürümüzü geliştirmemiz gerekiyor. Henüz 25 ortak değiliz ama 25 ortak gibi herkes yüzde 4 hisse sahibi. Bu bizim için önemli bir kriter, herkes eşit ortaklık hakkına sahip. Ortakların kendi işlerinin veya yeterli gelirlerinin olması, diğer ifadeyle küme ticari firmasından gelecek gelir ile yaşamlarını idame ettirmeyi hedeflememesi önceliğimiz” ifadesini kullandı.

“Mikro kümelerden sektörel kümelenmeye dönüşüm yolculuğu” temel stratejisi ile yola çıktıklarını söyleyen Balkaya, “Bir firma düşünelim, ihracat yapmaya potansiyeli vardır, ihracat yapıyordur ya da, ihracatını bir üst seviyeye çıkartmaya çabalıyordur. İVME41 olarak ihracat potansiyelinizi sürdürülebilir performansa dönüştürmek için varız diyoruz. Öncelik olarak Kocaeli, sonrasında İstanbul, 2050 yılına kadar da tüm Türkiye’de iller bazında her biri kendi ilinde özerk olarak kendi ilinin dinamiklerini tetiklemelerini hedefliyoruz.

"İVME41 bizim gelir öncelikli işimiz değil ama önemli gündemimiz"

Çözüm ortakları ile tecrübelerimizi birleştirerek firmaların rekabet gücünü artırmayı amaçladıklarını belirten Ahmet Balkaya, “Temel stratejimiz için iki yol vardı. Bunlardan birincisi; İVME41olarak bir konuda derinlemesine uzmanlaşmak ve potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarına o konuda cevap vermek. İkincisi ise; her bir müşterinin faklı ihtiyaçlarını farklı konularda uzman çözüm ortaklarımızla beraber çözmek için yol arkadaşlığı yapmak. Kümesel ortaklık kültürünü geliştirmeye, Sektörel kümelenmeye, Yüksek Katma Değerli İhracat öncelikli olarak ihracat ekosistemine, Türkiye’nin kalkınmasına ve zenginliği refaha dönüştürmeye katkı sağlamayı hedefledik. İVME41 bizim gelir öncelikli işimiz değil ama önemli gündemimiz. Küme ticari firma ortakları olarak fayda ve katkı sağlamayı birinci hedef, para kazanmayı ise ikinci hedefimiz olarak kabul ettik” dedi.

Balkaya, sürdürülebilir ihracatı geliştirmek için danışmanlık hizmeti verdikleri alanları şu şekilde sıraladı: “Proje yönetimi ve fizibilite hazırlama, insan kaynakları, kurumsal yönetim danışmanlığı, dış ticaret, dijital dönüşüm, bilişim ve yazılım, finans ve mali işler, Ar-Ge, hibe ve fon, pazar araştırması, sistem ve ürün belgelendirme, tanıtım ve reklam danışmanlığı, gayrimenkul, lojistik ve eğitim danışmanlığı, entelektüel mülkiyet.” ve de farklı özel ihtiyaçlar.

“Yüksek katma değerli ürün geliştirmek için de çalışmalar yapıyoruz”

Önceliklerinin ihracat yapan firmalara hizmet olduğunun altını çizen Balkaya, “Türkiye için ihracatın önemi çok büyük. İthalatımızın, ihracatımızın üstünde olması sebebiyle açık her ay büyümeye devam ediyor” diye konuştu. Birlikte iş yapma kültürü ve küçük olsun benim olsun kültüründen uzaklaşmak bizlere çok şey katacaktır diyen Balkaya, “Ürettiği ürünü ihraç eden firmalara odak kanallarla ulaşmayı hedefliyoruz. Odak kanallarımızdan bir tanesi de Teknoparklar. İVME41, yüksek katma değerli ihracat odaklı olarak Teknopark bünyesinde bulunan firmalarla da görüşüp hizmetlerimizi anlatıyoruz. Firma yetkilileri ile sohbet ediyoruz, sohbette bakış açılarımızı dikkate alarak işbirliği potansiyellerini değerlendiriyoruz, ticari boyuta geçiyor veya ticari boyut aşamasına gelmezse sohbet etmiş oluyoruz. Karşılıklı en azından sosyal dayanışma sağlıyoruz. Ayrıca son bir ayda gündemimize dahil olan, birkaç tersane ile yüksek katma değerli ürün odaklı özel bir proje üzerinde görüşmeler yaptık. Kocaeli Sanayi Odası ve Ticaret Odaları ile görüşmeler yapıyoruz, potansiyel firmalarla görüşmeler için, sosyal medya ve kurumsal iletişim ekibimiz ile potansiyel müşterilerimize ulaşmayı hedefliyoruz.

Yüksek katma değerli üretim için yatırım fırsatı olduğunda İVME41 olarak ortak olmayacağız ama ortaklarımızdan yeterli sayıda bir grup ortak olabilecek. Sektörel kümelenme oluşumlarımda katkı ve sektörel kümelenme kültürünün gelişimi Türkiye’nin rekabet avantajının yükselmesine katkı sağlayacak” ifadesini kullandı.

“Firmaların ihtiyaç önceliklendirmesi için bütünsel bakış ile yol haritasını hazırlama hizmeti veriyoruz“

İVME41 Kümelenme Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak mikro kümemiz, İVME Kocaeli gönüllülerimiz ile beraber İVME Kocaeli Platfomunu oluşturuyor. Kümelenmenin ilerleyişi hakkında bilgi veren Balkaya, “Türkiye'nin rekabet avantajını yükseltmek için kurumsal yönetim ilkeleriyle yol haritamızı entegre ediyoruz. Firmaların finansal boyuttaki gelişimlerinin de çok önemli olduğunu belirten Balkaya, önümüzdeki yıllarda İVME Mikro Kümeler Ekosistemi için manuelden dijital bir platforma geçmenin gelecek planlarının arasında olduğunu söyledi.

Türkiye’nin en büyük sorununun iletişim konusu olduğunu ve hayır demektense cevap vermeme kültürünün dönüştürülmesinin Türkiye’nin ivmelenmesine büyük katkı sağlayacağını belirten Balkaya, firmalar için ekip ruhunu geliştirerek birlikte iş yapma kültürünün, rasyonel kararlar vermenin, sosyal duyarlılığın ve çevresel hassasiyetin önemini vurguladı.