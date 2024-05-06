Güneydoğulu hububatçılar Venezuela heyetini GAİB’de ağırladı

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Venezuela La Guaira Eyaleti Valisi José Alejandro Terán ve beraberindeki heyet Gaziantep programı kapsamında Celal Kadooğlu Başkanlığındaki Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yönetim kurulu üyeleri ve toplantıya katılan sektör temsilcileriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye’den Venezuela’ya 220 milyon dolarlık hububat bakliyat ihracatı

Venezuela La Guaira Eyaleti Valisi José Alejandro Terán ve beraberindeki heyetin ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Celal Kadooğlu Venezuela’nın Türkiye için her anlamda büyük önem taşıdığını ifade ederek “Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörü, Türkiye’de ihracat yapan 8 tarım sektöründen biridir ve en büyüğüdür. Ülkemizin tarım ürünleri ihracatının yaklaşık yarısı sektörümüzden yapılıyor. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ise sektörümüzün ihracat lideridir. Sektör İhracatının 3'te biri bölgemizden yapılıyor. Venezuela ile de güçlü bağlarımız var. 2023 yılında Venezuela’ya Türkiye’den yapılan 351 milyon dolar değerindeki toplam ihracatın yaklaşık 220 milyon dolarlık kısmı sektörümüz tarafından yapıldı. Bu süreçte, bölgemizdeki sektör ihracatçıları ise 115 milyon dolarlık ihracat yaptı” dedi.

Güneydoğulu ihracatçılar Venezuela’nın gıda tedarikine talip

Venezuela’nın ihtiyaç duyduğu temel gıda ürünleri için Türkiye’nin doğru bir ülke olduğuna da dikkat çeken Başkan Kadooğlu bölgede üretilen ürünler hakkında bilgiler vererek “İhraç ürünlerimize ilişkin de sizlere bazı bilgiler vermek istiyorum. Makarna üretiminde bölgemiz dünyanın önemli üslerinden biridir. Türkiye’den Venezuela’ya yapılan 91 milyon dolar değerindeki ihracatın neredeyse tamamı bölgemizden yapılıyor. İki ülke arasındaki ticarette önem arz eden diğer bir ürün buğday unu. Türkiye buğday unu ihracatında dünya lideri. Üretimin önemli bir kısmı bölgemizde yapılıyor. Buna rağmen, Türkiye’nin Venezuela’ya yaptığı 87 milyon değerindeki buğday unu ihracatının sadece 2 milyon dolar değerindeki kısmı bölgemizden yapılıyor. Bu noktada Venezulalı alıcılar için fırsatlar olduğunu değerlendiriyorum. 4 milyon dolar değerindeki ayçiçek yağı ihracatının yarısını bölgemiz yapıyor. Bu sektörde de Venezuela’ya daha fazlasını bölgemiz sunabilir. Bunlar dışında, pastacılık ürünleri, şekerlemeler, kakaolu ürünler ve daha birçok alt sektörde de Venezuelalı dostlarımıza fırsatlar sunabileceğimize inanıyoruz. Tüm bunlar dışında, bizler Türk halkı olarak Venezuelalı dostlarımızı kendimize çok yakın görüyoruz. İki ülke arasındaki ilişkileri güçlendiren girişimler bizi her zaman mutlu ediyor. Venezuela halkının da bizlerle aynı duyguyu paylaştığına inanıyorum” dedi.

Güneydoğulu hububatçıların yeni rotası Venezuela

Ticaret Bakanlığı’nın Uzak Ülkeler Projesi kapsamında Güneydoğulu hububat bakliyat ihracatçılarının Ağustos ayında Venezuela’ya Sektörel Ticaret Heyeti düzenleyeceklerini de ifade eden Başkan Kadooğlu “Birliğimiz üyeleriyle birlikte bizler de Venezuela’ya 14-18 Ağustos tarihlerinde bir ticaret heyeti gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Sektör firmalarımızın yer alacağı heyetle Venezuela’yı ziyaret edeceğiz. Sizleri de heyetimizde görmekten ayrıca memnuniyet duyarız. Ziyaretimiz sırasında firmalarımızın ürettiği ürünleri ve potansiyellerini daha yakından görme şansınız olacağı gibi ürün kalitelerimizi de tanıma şansı yakalayacaksınız. Heyetinizin bu ziyareti bizim için çok kıymetli, çok fazla anlam taşıyor. Bugün bizleri ziyaret ederek bizleri onurlandırdığınız için tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Venezuela Türkiye için önemli fırsatlar barındırıyor

Venezuela La Guaira Eyaleti Valisi José Alejandro Terán da ziyaretlerinin temelde iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin artırılması olduğuna dikkat çekerek Türk iş insanlarının birçok sektörde Venezuela’da yatırım yapma şansına sahip olduğunu ve bu anlamda Venezuela hükümetinin özellikle Türk yatırımcılarına büyük destekler vereceğini ifade ederek iş dünyasını Venezuela’ya yatırım yapmaya davet etti. Yapılan karşılıklı görüşmelerin ardından Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu’na Venezuela La Guaira Eyaleti Valisi José Alejandro Terán ülkesini temsil eden bir plaket takdim ederken Başkan Kadooğlu’da Venezuela La Guaira Eyaleti Valisi José Alejandro Terán’a günün anısına bir teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Vekili Mesut Acar da heyette yer alan La Guaira Özel Ekonomik Bölgesi Yetkilisi Marcos Meléndez Mata’a günün anısına bir plaket takdim ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.