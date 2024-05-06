ALOSBİ’de mezunlar işlerine kavuşuyor

İZMİR / EKONOMİ

Kursiyerlerin mezun olmalarıyla birlikte iş sahibi olmaları için OSB bünyesindeki firmalarla da tüm görüşmeler yapıldı. Böylece istihdam garantili kaynakçılık kursu daha ilk döneminde büyük ilgiyle karşılaştı.

Kursiyerlerin 800 saatlik el becerisi ve sabır isteyen gaz altı kaynağı (TİG-ARGON), Makine-Elektrik Arg Kaynağı ve Oksi Asatilen Kaynağı alanında aldıkları eğitim 16 Haziran’da sona erecek, ilk mezunlar işlerine kavuşacak.

ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, istihdamın en önemli konu olduğunu, öncelikli iş için nitelikli elemana ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Kaynakçılık sektöründe eleman ihtiyacının çok fazla olduğunu ve sanayicilerin bu ihtiyacı karşılamakta zorlandığını ifade eden Tezcan, hedeflerinin bu ihtiyacı karşılamak olduğunu belirtti. Bu hedef kapsamında kursiyerlerin her birini kalifiye eleman olarak istihdama katmak ve sektörde ihtiyaç duyulan kaynakçılık tipine uygun olarak yetiştirilmesini sağlamak için yola çıktıklarını belirten Tezcan “Yüzlerce kişiyi altın bilezik niteliğinde birer meslek sahibi yapacak eğitimin tamamlanmasının ardından işverenlerimiz ile ve Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne kavuşan kursiyerlerimizi buluşturarak, istihdama katkı sağlayacağız” dedi.