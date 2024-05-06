AKİB’in nisan ayı ihracat karnesi 1,3 milyar dolar

MERSİN / EKONOMİ

İhracat verilerini değerlendiren AKİB Başkanı R. Onur Kılıçer; Türkiye genelinde 27 bin üyesi bulunan birliğin Nisan ayındaki en yüksek değerlere kimya, demir-çelik, hububat ve bakliyat sektörlerinde ulaştığını kaydetti. Hacimdeki en güçlü artışların ise kimya ve hayvansal gıdada elde edildiğini bildiren Kılıçer, “Bu sektörleri demir-çelik ve tekstil takip ederken, yılın dördüncü ayında en çok ihracatı 487 milyon 848 bin dolar değerle Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde kimyada yüzde 37, hayvansal gıdada yüzde 36, demir-çelikte yüzde 14, tekstilde yüzde 10 oranında artışlara imza attık” dedi.

Malta’ya ihracat yüzde 1.449 oranında arttı

En fazla dış satım yaptıkları ilk 20 ülkeden 10’unda sağlanan artışların memnuniyet verdiğini dile getiren Kılıçer, “Nisan’da fazla ihracat yaptığımız pazarlar Irak, ABD ve Hollanda oldu. Irak’a 114 milyon 143 bin, ABD’ye 120 milyon 46 bin, Hollanda’ya ise 88 milyon 237 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu ülkeleri Romanya, İspanya, Rusya, İtalya, Almanya ve Mısır takip etti. İhracat hacminde en güçlü artışlar Malta, Hollanda, Belçika, Fas ve ABD pazarlarında yaşandı. Malta’ya yüzde 1.449 artışla 15 milyon, Hollanda’ya yüzde 240 artışla 88 milyar 237 bin, Belçika’ya yüzde 239 artışla 37 milyon dolar ihracat yaptık. 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde bölge ihracatı yüzde 20 artışla 5 milyar 699 milyon dolara ulaştı” diye konuştu.