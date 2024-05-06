Agro Termal, 1 milyon metrekarelik hedefine hızla ilerliyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Yediyol Holding’e ait markalardan biri olan Agro Termal, jeotermal ısıtmalı teknolojik seralarını genişletiyor. Üretim ve ihracat yoğunluğu sebebi ile cari açık konusunda ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayan yatırım projesinin ilk etabının ardından 2. etap olan 50 bin metrekarelik alanda çalışmalara başlandı. 3. seranın inşasına ise devam ediliyor.

3. serada Ar-Ge çalışmaları yapılacak

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yediyol Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Şuheyp Mendi, “Üçüncü etap seramızı Ar-Ge çalışmalarımızı yapmak için kullanacağız. Bu serada domatesin dışında farklı tarım ürünlerinin yetiştirilmesi gözlemlenecek ve dördüncü etap seramızı ise aldığımız sonuçlar çerçevesinde şekillendireceğiz. Biber, salatalık, patlıcan gibi ürünlerin denenmesinin yanı sıra karpuz, kavun ve tropikal meyvelerin yetiştirilmesi konusunda da denemeler yapacağız. Bu denemeler neticesinde, ilgili sebze ve meyvelerin yetiştirilmesine yönelik uygun seraların yapım aşamasına geçeceğiz. Yakın gelecekte bu başarılara ulaşacağımıza da inanıyorum” dedi.

Bölgesel kalkınmaya ve kadın iş gücüne de katkı sağlıyor

Dev proje ile bölgedeki binlerce kişiye istihdam sağlayan Agro Termal, bölgesel kalkınmaya destek verirken, çalışanların tamamına yakınını kadın iş gücü oluşturuyor. Proje aynı zamanda minimum su tüketimi ile yüksek kaliteli ve sağlıklı ürün elde edilmesine imkân sağlıyor. Üretim ve ihracat yoğunluğu sebebi ile cari açık konusunda ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayan yatırım projesi, mevsim koşullarına bağlı kalmadan 12 ay boyunca üretim yapabiliyor. Üretim sistemi yurt içi ve yurt dışı pazarında tüketicilere sürekli ve kaliteli ürün temini sağlarken aynı zamanda nitelikli iş gücü yetiştiriyor.

Verimsiz araziler, verimli seralara dönüşüyor

Agro Termal’in jeotermal ısıtmalı teknolojik seralarında kullanılan topraksız tarım yöntemleri ile verimsiz araziler verimli seralara dönüşüyor. Bombus arıları ile tozlanma sayesinde hormonsuz ve kimyasal olmadan üretim sağlanıyor. Konya’da üçüncü seranın inşaatının başlaması, şirketin büyüme hedeflerine yönelik kararlılığını da gözler önüne seriyor.