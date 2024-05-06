Kocaeli’de düzenlenen AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 2. ayağı tamamlandı

EKONOMİ / KOCAELİ

2024 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası ikinci ayağı olan ve 5 ayrı kategoride 33 sporcunun mücadele ettiği organizasyon, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi katkılarıyla Kartepe Yolu Bayraktepe Mevkii’nde düzenlendi. 5,87 kilometre uzunluğundaki parkurda 3 çıkış üzerinden koşulan ve yağışlı havanın pilotları zorladığı yarış sonunda, Kategori 1’de GP Garage My Team’den İlker Aktaş birincilik kürsüsüne çıkarken, ikinciliği Ege Asal Motorspor’dan Özgür Şenyüz ve üçüncülüğü de aynı takımdan Serpil Kotan elde ettiler.

Kategori 2’de Atış Motorsport’tan Engin Apaydın birinciliğin sahibi olurken, Atış Motorspor’dan Metehan Üstükarcı ikinci ve Ayhan Germirli de üçüncü olarak podyuma çıkan sporcular oldular. Kategori 3’te Atış Motorsport’tan Murat Soyçopur Eskişehir'den sonra Kocaeli'de de birinciliğe ulaşan isim olurken, Burak Dalkılıç ikinci ve Ege Asal Motorspor’dan Murat Çetin ise üçüncü oldular.

Kategori 4’te Gp Garage My Team’den Cem Yalın birincilik kürsüsüne çıkarken, aynı takımından Sinan Soylu ikinciliği ve Hypco Neo Motorspor'dan Alp Özkaya da üçüncülüğü elde etti. Kategori 5’te Bahadır Sevinç günün en hızlı ismi olurken, Ege Asal Motorspor’dan Deniz Dursun ikinci ve Atış Motorspor'dan Burak Söğüt de üçüncü sırada yer aldı.

‘Günün en iyi çıkışı’ ödülünü 03:25,95 ile Cem Yalın kazanırken, yarışın takımlar birincisi GP Garage My Team oldu. Kadınlar klasmanında Kategori 1’de Serap Kotan birinci Yasemin Erikli ikinci, Kategori 3’de Hande Erdoğan birinci ve Atış Motorsport'tan Nazan Zorlu ikinci olan sporcular oldular. Mahalli klasmanda ise; Kategori 1’de Murat Güremek, Kategori 2’de Kaan Polatoğlu, Kategori 3’te Murat Çetin, Kategori 4’te Mehmet Demirkol birincilikleri paylaşan isimler oldular.

2024 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası, 25-26 Mayıs tarihlerinde Ege Otomobil Spor Kulübü (EOSK) tarafından Aydın'da düzenlenecek Buharkent Tırmanma Yarışı ile devam edecek.