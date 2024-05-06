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Çubukçu Hanı ve Hacı Kamil Konağı’nda restorasyon tamamlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kentteki tarihi yapıların kent yaşamına kazandırılması için projelerini sürdürüyor.

Haber Merkezi
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Çubukçu Hanı ve Hacı Kamil Konağı’nda restorasyon tamamlandı
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ŞANLIURFA / EKONOMİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Eyyübiye ilçesindeki tarihi Çubukçu Hanı ile Hacı Kamil Konağında yürütülen çalışmaları inceledi.

Söz konusu yapıların tarihi dokusuna uygun bir şekilde restore edildiğini ifade eden Mehmet Kasım Gülpınar, konak ve hanların kent turizmine kazandırılacağını aktardı.

Önümüzdeki süreçte atıl durumdaki tarihi yapıları aslına uygun olarak restore etmeye devam edeceklerini aktaran Başkan Gülpınar, “Tarihi yapılarımızdaki ilk etap restorasyon çalışmalarımız tamamladı. İç tefrişatının yapılması için ise çalışmalarımız titizlikle sürdürülüyor” dedi.

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