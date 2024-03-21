Talas Belediyesi Su Medeniyetleri Galerisi açtı

KAYSERİ / EKONOMİ

Törenle ziyarete çılan Su Medeniyetleri Galerisi’nde konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sarnıcın 2 bin yıllık kaya oyma kültürünün ürünü olarak yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan nadir bir yapı olduğunu söyledi.

Sanrıca suyun 37 kilometre uzaktaki Erciyes Dağı’ndan geldiğini belirten Başkan Yalçın, “19. yüzyılda Ali Saip Paşa tarafından tamir ve tadilatı yapılarak insanların su ihtiyacı karşılanmış oluyordu. 900 metreküp su kapasitesine sahip bu mekânda bin metrekarelik alan su medeniyetleri galerisi olarak vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Hiç azalmayacağını zannettiğimi suyun artık tehdit altında olduğuna hepimiz vakıfız. Bu su galerisinde kendinize ait izleri bulacaksınız. Eşyanın hafızası vardır. Bu denli zenginlik kaynağımızı tasarruflu kullanmak gerektiğini de çocuklarımıza alıştırmak mümkün olacak. Su ahlakı oluşturmak, doğayı sömürmeyi etmeyi değil ihya etmeyi hedefleyen, güzel ahlaklı nesiller yetiştirmek hedefimiz” dedi.

Kent protokolünün de katıldığı programda açılış konuşmalarının ardından dua edilerek Su Medeniyetleri Galerisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Bin metrekare ziyaret alanına sahip Su Medeniyetleri Galerisi otantik yapısıyla ziyaretçilerin dikkatini çekti. İçerisinde suya dair çok sayıda obje, fotoğraf, metin ve malzemelerin yer aldığı sergi, ücretsiz olarak gezilebiliyor.