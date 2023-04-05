‘’TBMM’de gençlere ve kadınlara daha fazla yer verilmeli’’

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - ANSİAD Başkanı Akın Akıncı yaptığı açıklamada, siyasi partilere çağrıda bulunarak 14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri yapılacağını anımsatarak, ‘’Yapılacak olan bu seçimler cumhuriyet tarihimizin belki de en önemli seçimi olma özelliğini taşımaktadır” dedi.

Bu seçimlerle birlikte Türkiye’nin ya başkanlık sistemine devam diyeceğini ya da demokrasinin gereği olarak parlamenter sisteme dönüş yapacağını ifade eden Akıncı, şöyle devam etti.

‘’Öncelikle belirtmek isteriz ki yapılacak olan bu seçimler tüm vatandaşlarımızın özgürce iradelerini yansıtabileceği bir ortamda gerçekleşmelidir. Bunun için başta iktidar partisi olmak üzere tüm siyasi partilerimizden bu hassasiyeti göstermelerini ve gereğini yapmalarını özellikle beklemekteyiz. Yine bu seçim döneminde siyasi partiler milletvekili adaylarını belirleyecek ve YSK’ya bildireceklerdir.’’

ANSİAD olarak Cumhuriyetin 2. yüzyılının ilk meclisini oluşturacak bu adayların niteliklerinin son derece önemli olduğuna dikkat çeken Akın Akıncı şunları kaydetti.

‘’Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzur, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik sosyal bir hukuk Devletidir. Filozofların ve alimlerin de söylediği gibi devleti yönetenler, adil, erdemli bilge ve akıllı olmalıdır. Milleti temsil edecek olan aday bu ilkelerin bilincinde olmalı ve seçildikten sonra sorumluluklarını unutmamalıdır.

Türkiye’nin ve aday oldukları bölgenin tarihine ve önemli detaylarına hâkim olan, sorunlarına kafa yoran ve bu sorunların tespiti ve çözümleri için bölge dinamikleri ile birlikte çalışan ve en önemlisi bu çalışmaları milleti temsil ettiği meclis kürsüsünde dile getirebilen milletvekili aday niteliği talep edilen başka bir özellik olmalıdır.’’

"Dijital çağ" olarak adlandırılan 21. yüzyılda teknolojik gelişmelerin hızının da giderek arttığını vurgulayan Akıncı, ‘’Başta yapay zeka olmak üzere birçok teknolojik gelişmelerin dünyaya hakim olmaya başladığı bir dönemdeyiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin hedefi çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmaktır. T.B.M.M çatısı altında çalışacak milletvekillerimizin çağımızın gereği olarak teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve bunlardan faydalanabilen bir yapıda olması için gençlerimize bu ikinci yüzyıl meclisimizde daha fazla yer açılmasının gerekliliğine inanmaktayız’’ dedi.

Kadın adaylar ön sıralara konulmalı

ANSİAD Başkanı Akın Akıncı, gelişmiş, çağdaş ve yüzünü aydınlığa dönmüş bir Türkiye imajını ancak kadınlarla birlikte mümkün olabileceğini vurguladı. Akıncı, açıklamasında şu görüşlere yer verdi.

‘’Siyasi partilerimizden milletvekili adaylarını belirlerken kadın adayların seçilebilecek sıralara konmasının önemli ve gerekli olduğunu düşünüyoruz. T.B.M.M’de kadınların, gençlerin, ülkemizin her bölgesinin sorunlarını dert edinenlerin milletvekili olması parlamentonun bileşimini kuvvetlendirecek böylece toplumun güvenini arttıracaktır. Bu anlamda siyasi partilerin milletvekili seçimlerine her dönemden daha fazla önem vermesini ve cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye’nin ihtiyaçlarını gözeterek karar vermelerini talep ediyoruz.’’