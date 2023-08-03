Teknik tekstilde Tedarik Zinciri Eşleştirme Programı başlatıldı

BURSA/EKONOMİ

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi Teknik Destek Projesi (BUTEXCOMP) kapsamında Tedarik Zinciri Eşleştirme Programı için tanıtım toplantısı düzenlendi. Firma temsilcilerinin katıldığı toplantı, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi ev sahipliğinde (BUTEKOM) gerçekleştirildi. Teknik tekstil ve kompozit malzeme sektörlerinin geleceğine yön veren bir çalışmaya imza atıldığını kaydeden BUTEKOM Genel Müdürü Murat Kurtlar, “Kesintisiz işleyen iyi bir tedarik süreci, sektörlerin geleceği açısından önemli bir avantaj. En iyi talep tahminlerini yapabilmek, kapasite planlaması, tedarikçi kalite yönetimi ve sipariş karşılamaya sahip olmak her geçen gün daha da önem kazanıyor. Bu program da, uluslararası pazarlarda yaygın olan ve tedarik zinciri aktörlerinin işbirliğine dikkati çekmek için başlatıldı. Önümüzdeki günlerde girdilerle birlikte hazırlık çalışmalarını tamamlayacak ve eşleştirme çalıştayları ile devam edeceğiz” diye konuştu.

“İhracat kapasitesi geliştirilecek”

Tedarik zincirinin; hammadde temininden son kullanıcıya ulaşana kadarki süreci kapsayan kritik bir sistem olduğunu belirten BUTEXCOMP Teknik Destek Uzmanı Serap Gültekin ise, “Bursa’da teknik tekstil ve kompozit malzeme sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak, açık inovasyonu desteklemek, KOBİ’ler arasındaki işbirliğini ve ihracat kapasitelerini geliştirmek üzere eşleştirme çalışmaları yürütüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz farkındalık çalışması ile belirlediğimiz KOBİ’lerin program hakkında ve sonbaharda gerçekleştireceğimiz çalıştaylar hakkında bilgi sahibi olmasını sağladık. KOBİ’lerimizin beklentilerini de öğrendik. Bu program ile KOBİ’lerin eşleştirme yolu ile daha fazla bilgi alışverişinde olmaları gerekiyor. Program ile bu yöndeki gelişime, katma değeri artırmaya katkı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.