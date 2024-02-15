Teknofest’te ödül alan girişimciler genç girişimcilerle bir araya geldi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Özarpa, Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ile genç girişimcilerin katıldığı programda Teknofest Girişimcilik Alanında Ulusal Ödül Alan Girişimciler projelerini ve tecrübelerini genç girişimcilerle paylaştı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren TOBB Konya İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Erhan Öncan, Konya’nın girişimcilik potansiyelini desteklemek amacıyla genç girişimcilere örnek olan girişimcilerin projelerini ve başarı öykülerini paylaşacaklarını söyledi. Öncan, girişim fikrinin projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi konusunda başarılı örneklerin gençlerin girişimcilik yolculuğunda ışık tutacağını ifade etti.

TOBB Konya İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Erhan Öncan’ın moderatörlüğünde devam eden panelde konuşmasını yapan Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, “Genç Girişimciler Kurulumuz şehrimizde girişimci sayısının artması, girişimcilik kültürünün gelişmesi adına önemli görevler yerine getirmektedir. Bugün, Teknofest’te ödül alan girişimcilerimizle ve genç girişimcilerimizle bir araya geldiğimiz önemli bir program düzenledikleri için teşekkür ediyorum. Teknofest, Türkiye’de milli teknoloji hamlemizin yaygınlaşması anlamında gençlerimizin ufkunu açan bir açılım gerçekleştirdi. Projenin başarı ile ürütülmesinde katkısı olan T3 vakfına ayrıca teşekkür ediyorum. Gençlerimizin bilimsel ve teknolojik çalışmalarının girişim haline gelmesi ekonomiye kazandırılması büyük önem taşımaktadır. Türkiye geçmiş dönemlerde bilim ve teknolojiyi kullanmada geçişleri kaçırmıştır. Fakat son yıllarda yapılan hamlelerle bilim ve teknoloji kullanımında büyük bir atılım var. Elektrikli otomobil, uzay misyonu gibi örneklerle birlikte Teknofest’in başlattığı akımla Türkiye teknolojik gelişmeleri yakalayan ve kullanan bir ülke haline gelecektir. Bu açıdan teknofest’te yer alan projelere büyük önem veriyoruz. Konya’dan yarışmaya katılan, dereceye giren, projeleriyle fikirleriyle yeni ufuklar açan genç kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Projelerin sanayide kullanılmasını, ürün haline gelmesini temenni ediyorum. Projelerin özellikle genç girişimcilere örnek olacağına inanıyorum” dedi.

Öztürk’ün konuşmasının ardından Teknofest’te Girişimcilik Alanında yarışmalarda ödül alan projeler katılımcılarla paylaşıldı. Kidose Ekibi Temsilcisi Celalettin Özer “Eğlenerek Öğren” projesiyle, Tulpar Ekibi Temsilcisi Kürşat Çiçin “VTOL İHA ile Taşımacılığın Geleceği” projesiyle, Kidlab Ekibi Temsilcisi Mahmut Kaan Yavuz “Çocuklar İçin Pozitif Teknoloji Kullanımı ve Zeka Gelişim Platformu” projesiyle ve Kapsül Ekibi Temsilci Talha Canlı “Kapsül Su Altı Teknolojileri” projesiyle ilgili sunum yaparak girişim fikirlerinin projeye dönüşmesi ile ilgili bilgi verdiler.

Programında sonunda Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ve TOBB Konya İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Erhan Öncan projelerini paylaşan girişimcilere plaket takdim ettiler.