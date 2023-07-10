Tekstil İhtisas OSB için şantiye kurulum çalışmaları başladı

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

6 Şubat yaşanan deprem felaketi sonrası Kahramanmaraş ekonomisini güçlendirerek, kenti Türkiye’nin üretiminde yeniden daha güçlü bir şekilde söz sahibi yapma adına çalışmalarını sürdüren Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, , Kahramanmaraş Ticaret Borsası ve Tekstil İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı ile OSB Müdürü Hüseyin Çanak’la beraber Mayıs ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan Tekstil İhtisas OSB’nin şantiye kurulum çalışmalarını yerinde inceledi. Altyapı çalışmalarının kısa sürede tamamlanması hedeflenen Tekstil İhtisas OSB için temel atma töreni daha sonra gerçekleştirilecek.

“Kahraman şehrimizin ekonomisi canlanacak"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, şunları kaydetti: “Bildiğiniz üzere Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgemizin altyapı ihalesi tamamlanmıştı. İhalemizin tamamlanmasıyla birlikte Tekstil İhtisas OSB’mizde şantiye çalışmaları başladı. Öncelikle şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Şu anda 3 bin 500 dönümlük saha yatırımcıya açılmış durumda. Peki, bu ne anlama geliyor? OSB’miz hayata geçmesiyle birlikte bu yeni yatırımı ve beraberinde yeni istihdamı getirecek. Dolayısıyla Tekstil İhtisas OSB’mizin faaliyete geçmesiyle birlikte kahraman şehrimizin ekonomisi de büyük anlamda canlanacak. Tabii şu anda sadece şantiye kurulum çalışmaları başladı, inşallah en kısa zamanda da geniş bir katılımla temel atma törenimizi gerçekleştireceğiz. Bu vesile ile şantiye kurulum çalışmalarının tarihi başarılarla dolu kadim şehrimize bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum. Birlikte başaracağız.”