Tepebaşı Belediyesi, sağlık projeleriyle Türkiye’ye örnek oluyor

ESKİŞEHİR

Bir hekim olarak sağlık projelerine verdiği öneme vurgu yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, ilçede gerçekleştirilen sağlık çalışmaları ile aynı zamanda sosyal belediyeciliğin de hayat bulduğunu kaydetti.

Tepebaşı Belediyesi olarak ilçede hayata geçirdikleri ve temeli uzun yıllara dayanan sağlık çalışmalarının, bugün her zamankinden daha değerli olduğunun altını çizen Ataç, “Zaten bir hekim olarak, halk sağlığını gözeten, toplumun her kesimini kapsayan sağlık projelerini hayata geçirmemiş olmayı düşünemiyorum. Her ne kadar deneyimli bir yerel yönetici olsam da olaylara daima bir hekim gözüyle bakıyorum. Güzel kentimizde, insanlarımızın tamamının sağlıklı yarınlara ulaşabilmesi için durmadan çalışıyoruz. Çocuklarımızdan kadınlarımıza, deneyimli büyüklerimizden engelli bireylerimize kadar herkesi kapsayan, kaliteli hizmetlerimizin eşitçe dağılması için çaba gösteriyoruz. Bu anlayış ile hayata geçirdiğimiz çalışma ve projelerimiz de ülkemizde örnek gösteriliyor, takdir topluyor” diye konuştu.

Bugüne kadar hizmete aldıkları sağlık projelerinden bahseden Ataç, “Melih Savaş Yaşam Köyü’müzün içinde oluşturduğumuz ve Türkiye’de eşine rastlanmayacak bir hizmeti sunan Alzheimer Konukevi, 75 bin çocuğumuzun ücretsiz biçimde hizmet aldığı Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, kırsal mahallelere de ayrım yapmaksızın hizmet ulaştırdığımızın bir göstergesi olan Çukurhisar Diş Kliniği, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her ihtiyacında yanında olduğumuz TEBEV, özellikle engelli bireylerimizin ve yaşlı vatandaşlarımızın önemli ihtiyaçlarına cevap veren Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi, önemli sağlık yatırımlarımızdan sadece bazıları. Ayrıca belirli periyotlarda durmadan sürdürdüğümüz kırsal mahallelerimizdeki sağlık taramaları, rutin ilaçlama çalışmaları, her yaştan insanımıza spor yapmaları için imkan sunduğumuz çok sayıda merkez de koruyucu hekimlik anlamında çok değerli çalışmalar” dedi.

Deprem felaketinin ardından bölgede hizmete sundukları ve gönüllü diş hekimleri ile birlikte 3 bin 150 depremzedeye ücretsiz hizmet verdikleri mobil diş kliniği aracı hakkında da açıklamalarda bulunan Ahmet Ataç, “Bu dönemde gerçekleştirdiğimiz önemli çalışmalardan bir tanesi de pandemi sürecinde yaşamını yitiren sağlık çalışanlarımız anısına hazırladığımız Varlığınız Sağlığımız Anıtı oldu. Ülke genelinden 57 sanatçının katkısı ile 450 eserin birleşiminden oluşan anıtımız sadece mükemmel bir sanat eseri değil, üzerinde kaybettiğimiz sağlık emekçilerinin isimlerinin ölümsüzleştiği bir vefa projesi oldu. Her alanda olduğu gibi sağlıkta da örnek bir belediye olmaya, Eskişehirlilerin göğsünü kabartmaya ve sizlere hizmetin en iyisini sunmaya devam edeceğiz. Tepebaşı’nda örnek sağlık projeleri yapmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.