Ticaret Bakanlığı açıkladı: Gümrüklerde rekor yakalama

ANKARA (EKONOMİ) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerinin 2024 yılı Ocak-Mart döneminde yakaladığı yasadışı ticari eşya ve uyuşturucunun bedeli yüzde 300’lük artışla 8 milyar liraya ulaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ilk üç ayda rekor düzeyde yakalamalara imza atıldığının altı çizilerek, geçen yıl 1 milyar 53 milyon liralık uyuşturucu yakalanırken, bu yıl aynı dönemde 3 milyar 71 milyon liralık yakalama yapıldığı belirtildi.

Değerli maden yakalamaları 29 milyon liradan 800 milyon liraya yükseldi. Bunun en büyük kalemini 771 milyon 355 bin lira ile altın oluştururken, aynı dönemde 18 milyon 927 bin liralık da pırlanta ele geçirildi.

Habur’da 12 külçe altın

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında risk analizi ve hedefleme çalışmaları çerçevesinde Habur Gümrük Kapısına gelen bir tıra yönelik yapılan operasyonda piyasa değeri 50 milyon lira olan 12 adet külçe altın yakalandı.