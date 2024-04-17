Tepebaşı Belediyesi, tonlarca atığı kazanca dönüştürüyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Tepebaşı Belediyesi vatandaşların daha temiz ve güvenilir bir çevrede yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli önlemleri alarak bu doğrultuda gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor.

Yıllardır tonlarca atığın geri kazanımını sağladıklarını belirten Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “2023 yılında yaptığımız çalışmalar sonucu, 6 milyon 181 bin 110 kg ambalaj atığı, 74 bin 767 kg bitkisel atık yağ, 3 bin 301 kg atık pil, 120 bin 16 kg tekstil atığı, 3 bin 553 kg atık ilaç, 9 bin 140 kg ömrünü tamamlamış lastik, bin 215 kg madeni yağ ve 2 bin 592 kg elektronik eşya atığı olmak üzere toplam 6 milyon 395 bin 694 kg atık toplamayı başardık” diye konuştu.

2009 yılından bu yana ilçede geri dönüşüm atıklarını topladıklarını anlatan Ataç, 2020 yılında Sıfır Atık Yönetim Planı oluşturarak geri dönüştürülebilir atıkların toplanması için Sıfır Atık Belgesi aldıklarını hatırlattı. 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ile 13 farklı kategorideki atığın ayrıştırılarak geri dönüştürülebildiğine dikkat çeken Ataç, “Elektronik eşya atıkları, atık lastikler, atık ilaçlar, atık piller gibi atıklar, vatandaşların talepleri doğrultusunda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından evlerden alınabiliyor. Vatandaşlar da 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne atıklarını kendileri ulaştırabiliyor” dedi.

GESİKOOP ile atıklar kayıt altına alınıyor

Zorlu şartlar altında ve kayıt dışı çalışan sokak toplayıcılarına statü kazandırmak, toplanan atıkları kayıt altına almak amacıyla Türkiye’de örnek bir projeye imza attıklarını aktaran Ahmet Ataç, “Belediyemizin teşvikleri ile 15 Ocak 2020’de kurulan ve sosyal işletme kooperatifi olması ile fark yaratan GESİKOOP (Tepebaşı Geri Dönüştürülebilir Atık Toplayıcıları Sosyal İşletme Kooperatifi) ile kooperatif bünyesindeki toplayıcılar, artık yasal olarak ve kayıt altında çalışarak hem ekmek paralarını kazanıyor hem de geri dönüşüme katkı sağlıyor. Böylece herhangi bir statüsü olmayan, disiplin altına alınamamış sokak toplayıcıları, başta ambalaj atık toplama sistemi olmak üzere belediyenin kapıdan atık toplama sistemine de entegre edilmiş oldu” ifadelerini kullandı.