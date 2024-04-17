Sakaryalı küçük işletmeler Kasaba Sanayisi kuruyor

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Toplu işyeri sitesi inşaatını 3 yıl içinde bitirmeyi planladıklarını ifade eden Sakarya Demirciler ve Tornacılar Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Bahattin Kılınç, 150 dönüm alanda kuracakları toplu işyeri sitesi için köylerden ve mahallelerden de işgücü sağlamayı planladıklarını söyledi.

“Köylerimizde, mahallelerimizde büyük bir potansiyel olarak bekleyen kadın işgücü var.” diyen Kılınç, bu potansiyeli değerlendirerek, erkek işgücünün haricinde kadın istihdamını da bu modelle artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Kasaba Sanayisi

Kılınç, toplu işyeri sitesinde eğitim alanı olacağını da ifade ederek, küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinden büyük, organize sanayi bölgelerindeki fabrika binalarından da küçük metrekareli işyerlerinin olacağı toplu işyeri sitesinde, Sakarya Üniversiteleri ve Milli Eğitim işbirliğinde teorik ve pratik eğitimlerle geleceğin sanatkarlarının yetiştirileceği çıraklık okulu da kurulacağını söyledi.

“Sanatkarlarımıza uluslararası standardlarda teknolojileri ve üretim kaliteleri yüksek çalışma olanağı sağlayan iş yerleri yapacağız.” diyen Kılınç, şu bilgileri verdi: “Küçük bir sanayi sitesinde bile çalışan insan sayısı en az bin 500 kişi civarında bir nüfusa sahip. Bu doğrultuda projelendirdiğimiz toplu işyeri sitesi içinde hizmet verecek iş merkezleri, her türlü alışverişin yapılabileceği dükkan ve marketlerin yanı sıra ailece gidilebilecek kafeler, lokantalar, banka, PTT, kargo firmaları, nalbur, hırdavat dükkanları gibi yerler olacak. Amacımız çalışanların hem aileleriyle ve sevdikleriyle birlikte vakit geçirebilecekleri, alışveriş yapabilecekleri ve sosyal donatıları ile zengin bir altyapıya sahip Kasaba Sanayisi kurmak. Bu aynı zamanda özellikle köylerde ve mahallelerdeki insanların şehirlere göçünü önlemeye yardımcı olacak bir model.”

150 dönüm

Hedeflerinin en az 3 yıl içinde bu projeyi hayata geçirmek olduğunu da dile getiren Kılınç, 2027 yılında binaları teslim etmeyi planladıklarını ve finansmanı ile ilgili de yol haritası belirlemeye çalıştıklarını belirtti. Kılınç, İkizce-Osmaniye köyünün batı yönünde 150 dönüm sanayi imarlı bir arazi üzerinde projeyi gerçekleştireceklerini ve bulunduğu lokasyon itibariyle de genişlemeye müsait ve cazip bir yatırım alanı olduğunu ifade etti.

Kılınç, çevreye, su ve enerji tüketimine duyarlı işyerlerinde daha sağlıklı ve çağdaş bir ortamda çalışılabilmesini sağlayacak Sakarya Metal ve Makine Sanayi Sanatkarları Toplu İşyeri Sitesi’nde işyerlerinin enerjisini güneş panelleri ile kendisi üreteceğini de ifade etti.

“Artık ömrünü tamamlamış günümüz şartlarına cevap veremeyen küçük sanayi sitelerinde kadın istihdamı çok zor.” diyen Kılınç şöyle devam etti: “Bu nedenle sosyal altyapısı güçlü çok daha modern ve zengin sosyal altyapıya sahip yeni nesil bir sanayi sitesi kuruyoruz. Köylerimizde, mahallelerimizde büyük bir potansiyel olarak bekleyen kadın işgücünü değerlendirmek ve daha fazla kadın istihdamını sağlamamız gerekiyor. 12,5 metre tavan yüksekliğinde ve en küçük alanlı işyeri 250 metrekare olacak. İşletmeler imkanları ve ihtiyaçları ölçüsünde 1500-2000 metrekare büyüklüğe kadar işyeri sahibi olabilecek. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nın öncülüğünde yeni küçük sanayi siteleri yapıldı ancak daha fazlasına ihtiyaç var. 350-400 işyeri olarak planlanan Kasaba Sanayisi, ayrıca hemen yakınında bulunan organize sanayi bölgelerine yan sanayi hizmeti veren önemli bir merkez konumunda olacak.”