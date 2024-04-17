Sampaş YK Başkanı Karakaya: Atık yönetimi için akıllı şehir teknolojilerine yatırım yapılmalı

ADANA / EKONOMİ

TÜİK nüfus tahminlerine göre 2040 yılında Türkiye nüfusunun 100 milyonu geçmesinin beklendiğini belirten Karakaya, “Artan nüfus ve şehirleşmeyle beraber seneden seneye artan atıkları yönetmek de büyük önem taşıyor” dedi. TÜİK’in verilerine göre Türkiye’de imalat sanayi işyerleri, maden işletmeleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve hane halklarında 2022 yılında 29.4 milyon tonu tehlikeli olmak üzere toplam 109.2 milyon ton atık oluştuğuna dikkat çeken Karakaya, “Akıllı şehir teknolojilerinin gelişimi, atık yönetimi konusunda önemli bir dönüşüm sağlıyor. Bu teknolojiler, atıkların toplanması, geri dönüşümü ve bertarafı süreçlerinde daha etkin, verimli ve sürdürülebilir çözümler sunuyor. Çünkü atık yönetimi çevrenin sağlığı açısından büyük önem taşıyor” diye konuşuyor. Karakaya, şöyle devam etti:

“Günümüzde şehirleşmenin büyük bir hızla artması, yerel yönetimlerin aynı anda birçok konuyla ilgilenmesine ve burada sorunlar için çözüm üretmesine neden oluyor. Buradaki sorunlardan bir tanesi de şehirlerin karşı karşıya olduğu atık yönetimi zorluklarını aşmak. Bunun için akıllı çözümlere yönelmek kaçınılmaz hale geldi. Tüm dünyada bu alana ciddi yatırımlar yapılıyor, atık yönetimini kontrol altına almak ve süreçleri sağlıklı bir şekilde devam ettirmek için akıllı şehir teknolojilerine yatırım yapmak gerekiyor. Akıllı şehir teknolojilerinin atık yönetimindeki rolü, sadece çevresel sürdürülebilirlik açısından değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal açıdan da büyük önem taşıyor. Daha etkin atık yönetimi, kaynakların verimli kullanımını teşvik ederek ekonomik kazanç sağlarken, çevre kirliliğinin azaltılması da insan sağlığı ve yaşam kalitesini artırıyor. Biz de SAMPAŞ olarak şehirlerimizin daha sağlıklı olması, şehir yaşamının insan odaklı ilerlememesi için yerel yönetimlerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 7-8 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştireceğimiz zirve ile 81 ildeki yerel yöneticileri davet ederek akıllı şehir teknolojilerini, geleceğin vizyonunu konuşacağız. Artan nüfusu ve beraberinde gelen sorunları akıllı şehir uygulamalarıyla çözeceğiz.”