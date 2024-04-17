‘Almanyalı Mehmet’in emaneti emin ellerde

Eray ŞEN/ADANA

Makine imalat alanında demir-çelik, çimento, hidroelektrik enerji, ağır iş makineleri ve yedek parça sektörleri için üretim yapan Esen Kardeşler, son dönemde savunma sanayine de yöneldi. Şirketin son dönem çalışmaları ve hedeflerini Genel Müdür Yardımcısı Gülsevi Esen ile konuştuk. Çukurova Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu olarak 2017 yılında baba işinde çalışmaya başladığını söyleyen Esen, “Yaklaşık 50 yıllık bir firmayız. Zamanında işçi olarak Almanya’ya giden babam çok azimli ve çalışkan bir insandı. Almanya’da dört sene kadar kalmış, kendi çabası ile çok iyi Almanca öğrenmiş” dedi.



Babasının 1974’de Türkiye’ye dönerek sektöre adım attığını, Almanya’dan getirdiği üç adet torna tezgahı ile kurduğu işi zamanla büyüttüğünü anlatan Esen, “Adana Metal Sanayi Sitesi’ndeki mevcut iş yerimize 2015 yılında geldik. Babamın 2022’de vefat etmesinin ardından Genel Müdürümüz ve aynı zamanda dayım olan Ertuğrul Özden ile birlikte işleri devraldık. Babam bize makine parkından, işletme ahlakına kadar her alanda güçlü bir şirket bıraktı. Bu mirasa sahip çıkıp işleri daha da geliştirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

“Bölgenin en geniş makine parkına sahibiz”

Bölgenin en geniş makine parkına sahip olduklarını vurgulayan Esen, “Fabrikamız yüksek makine gücü, uygun fiyat, kaliteli ve katma değerli işçilik, zamanında teslimat ve yüksek müşteri memnuniyeti prensibiyle sektörde söz sahibi” ifadesini kullandı.

Ana müşteri gruplarının demir-çelik sektörü olduğunu açıklayan Esen, Türkiye’nin birçok bölgesindeki fabrikalara hizmet verdiklerini kaydetti. Talaşlı imalat alanında proje bazlı işler yaptıklarını vurgulayan Esen, “2017 yılından bu yana hidroelektrik santrallerinin montajlı imalatlarını da yapıyoruz. Ayrıca rüzgar enerjisi alanında rüzgar gülleri için makine parçaları, taban sabitleme ‘flanş’ları üretiyoruz. Savunma sanayi alanında da çalışmalarımız var” dedi.

“Gençler metal sanayide çalışmak istemiyor”

Adana Metal Sanayi Sitesi’nde 8 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 15 bin metrekare alandaki tesislerinde yaklaşık 90 kişi istihdam ettiklerini, bu sayının dönemsel olarak 100’e kadar çıktığını bildiren Esen, sektöre yeni eleman kazandırılması konusundaki sıkıntılara değindi. Gençlerinin metal sanayi gibi alanlarda çalışmak istemediğini ifade eden Esen, şöyle devam etti:

“İstiyoruz ki gençlerimiz gelsin, onları eğitelim, meslek sahibi yapalım. Burası aslında okul gibi. Burada çalışan bir genç sektörde her zaman iş bulabilir ancak yapılan iş gençlere ağır geliyor. Lise mezunu da meslek lisesi mezunu da üniversite mezunu da maalesef çalışmaya katlanamıyor. 35 senelik işçilerimiz var. Bunların yeri 10 sene sonra dolamayacak. Zaten şimdiden bir işçi krizi oluştu ve bu durum devam edecek. Ben aynı zamanda Adana Sanayi Odası Meclis Katip Üyesiyim. Orada da bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyoruz.”