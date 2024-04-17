Şirketlerin başarıya giden yolu psikolojik güçlenmeden geçiyor

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Çift ve aile danışmanlığı, çocuk gelişimi ve değerlendirme, oyun, dil ve konuşma terapisi gibi alanlardaki hizmetleriyle bireylerin kişisel gelişimlerine rehberlik eden Elisa Psikoloji, iş dünyasına yönelik çalışmalarıyla da başarı çıtasının yukarı çekilmesine katkı sağlıyor. Verimliliğe odaklanan geleneksel iş eğitimlerinin ötesine geçerek çalışanların sosyal/duygusal yaşantılarını desteklemeyi amaçlayan Elisa Psikoloji, bireylerin yaşam hikâyelerinden ilham alıp farklılıkları değerlendirerek motivasyonun en üst düzeye çıkarılmasına yardımcı oluyor. Şirketlerin kimliklerini bulmalarına ve başarıya giden yolda çeşitli yönlere odaklanmalarına destek verdiklerini belirten Elisa Psikoloji Kurucusu Zeynep Akçay, firmalara insan kaynakları danışmanlığından ekip motivasyonuna, hukuk danışmanlığından dijital dönüşüme kadar geniş bir yelpazede çözüm ortaklıkları sunduklarını söyledi.

Uzun vadeli başarının anahtarı

Geleceğin liderleri için girişimcilik eğitimleri ve mentorluk programları düzenleyerek iş dünyasının değişen dinamiklerine uyum sağlamalarını teşvik etiklerini anlatan Zeynep Akçay, aile şirketlerinin geleceğe güvenle ilerlemesi için geçmişten gelen deneyimlerle yeni nesillerin entegrasyonunu kolaylaştırdıklarından bahsetti. Çalışanlarda psikolojik sağlamlığı destekleme, iş sağlığı ve güvenliği standartlarını uygulama ve ergonomik iş yeri koşullarını sağlamanın iş yaşamındaki önemini vurgulayan Zeynep Akçay, “Ergoterapistlerin desteğiyle çalışanların fonksiyonel yeteneklerini değerlendiriyor, uygun stratejilerle iş performanslarını optimize ediyor, dengeli bir iş yaşamı sürdürülmesine yardımcı oluyoruz. Personelin işe odaklanmasını ve verimliliğin artmasını sağlayan bu destek, şirketin uzun vadeli başarısına katkı sunuyor” dedi.

Toplumsal sorumluluk bilincinin artışı ölçülecek

Bu yıl içinde yürütecekleri ‘Sürdürülebilir İş Ortaklıkları, Yeşil Dönüşüm ve Toplumsal Sorumluluk 2024’ isimli projenin hedeflerinden söz eden Zeynep Akçay, “Yılsonunda, en az üç yeni çevre dostu ürün veya hizmetin pazara sunulması ve en az iki projenin kadın çalışanlarla hayata geçirilmesini hedefliyoruz. Çalışan eğitimlerine katılım oranının yüzde 70'in üzerinde olması ve toplumsal sorumluluk bilincinin artışının ölçülmesi amaçlarımız arasında yer alıyor. Karbon ayak izinde yüzde 10'luk bir azalma ve tedarik zincirindeki en az üç ortağın sürdürülebilirlik standartlarına uyum sağlaması da temel hedeflerimizden” diye konuştu.