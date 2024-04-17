'OVP ile maden ihracatı ivme kazanabilir'

ESKİŞEHİR

İlk çeyrekte Türkiye'nin maden ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,35 artarak 1 milyar 317 milyon dolardan, 1 milyar 400 milyon dolara yükseldi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehir Madencilik Kümesi Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Metin Çekiç, bahsi geçen dönemde metalik cevherler ihracatındaki artışın ise yüzde 25'i aşarak 441 milyon dolardan, 552 milyar dolara çıktığını kaydetti.

Doğal taş ihracatındaki yükselişin ise sınırlı olduğuna vurgu yapan Çekiç, “2023 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'nin doğal taş ihracatı 416 milyon dolarken, 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 1'lik artışla 420 milyon dolara ulaştı. Endüstriyel mineraller ihracatında ise yüzde 0,62'lik gerileme görüldü. 2023 Ocak-Mart aylarında 283 milyon dolar olan endüstriyel mineraller ihracatı 282 milyon dolara geriledi” diye konuştu.

Bu yılın ilk 3 ayında 389 milyon dolar ile Çin'in en çok ihracat gerçekleştirilen ülke olduğunu aktaran Çekiç, “Çin'e yapılan ihracat, geçen yıl aynı dönemde 325 milyon dolar seviyelerindeydi. Artış oranı yüzde 20'ye yaklaştı. İkinci sıradaki ABD'ye ihracat yüzde 17'lik artışla 99 milyon dolardan, 115 milyon dolara yükseldi. Üçüncü sırada, yüzde 39’luk artışın görüldüğü 106 milyon dolarlık ihracatla Bulgaristan yer aldı. Bulgaristan'a 2023'ün ilk 3 ayında 76 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti. İhracatta dördüncü sırada ise İspanya yer aldı. 2023’ün aynı döneminde 45 milyon dolar olan ihracat, yüzde 32'lik artışla 59 milyon dolara çıktı. İhracatta ilk 5 ülke arasında tek düşüş yaşanan ülke ise İtalya oldu. İtalya'ya ihracat yüzde 15'lik gerileme ile 65 milyon dolardan 55 milyon dolara düştü” dedi.

“Hukuksal reformlar hayata geçirilmeli”

Doğal taşta Türkiye’nin en büyük pazarı olan ABD'de faizlerin hala yüksek seyretmesi ve Çin'deki yapı stoklarının fazla olmasının ihracatı olumsuz etkilediğini vurgulayan Metin Çekiç, “İhracatımızın artırılması için Küme ve İMİB olarak sektörel ticaret heyetleri ile alım heyetlerine önem veriyoruz. Orta Vadeli Program (OVP) hayata geçerse ihracatta bir ivme yakalayabiliriz. Sektör olarak uzun süredir dile getirdiğimiz ruhsat güvencesi ve tüm tabii kaynak yönetim sistemlerinin tek elden yönetilmesine dönük maddelerin OVP'de yer alması sektörümüz için çok önemli. Ama bunun aksiyona dönüşmesi ve en kısa sürede hukuksal reformların yapılması gerekiyor. Aksi takdirde madencilik sektörünü zor günler bekliyor" diye konuştu.