Asırlık Kılıçoğlu, öncü ve lider kimliğini koruyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Çatıların, binaların dış koşullardan en fazla etkilenen kısmı olduğuna dikkat çeken Kılıçoğlu Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Özaydemir, “Son yıllarda dünya genelinde yaşanan iklim değişiklikleri sebebiyle kasırgalar, fırtınalar ve yoğun kar yağışlarının artması, daha sağlam binalar ve daha sağlam çatıların olması gerekliliğini gündeme taşıdı. Bununla birlikte değişen yaşam şekilleri müstakil, bahçeli evlere artan talep çatının ve çatı tasarımının ön plana çıkmasına sebep olmuştur. Çatıda alternatif renkler, modeller bina tasarımına uygun dokular tercih sebebi olurken, çatıyı bir sistem olarak çözen uygulamalar ön plana çıkmıştır” dedi.

Mükemmel çatılar için her şey Kılıçoğlu’nda

Kılıçoğlu markasıyla alternatif model ve renklerde kil kiremit üretimi, Megaron Çatı Teknolojileri markasıyla renkli agrega kiremit üretimi yaptıklarını işaret eden Özaydemir, kil kiremidin sağlamlık, estetik ve uzun yıllar dayanımın yanında geri dönüştürülebilir olması bakımından çatıların vazgeçilmez kaplama ürünü olduğunu açıkladı. Çatıların binayı dış koşullardan koruyan önemli bir parçası olmasının yanında son yıllarda özellikle estetik bütünlüğü tamamlayan önemli bir unsur olduğunu belirten Özaydemir “Son yıllarda çatılarda farklı renk kiremitleri daha sık görmeye başladık. Binanın tasarımı için farklı renkler ve dokular ile çatının önemli bir değer kattığını düşünüyorum. Sunduğumuz alternatif model ve renklerde kil kiremitlerle bina sahiplerine çatıda seçme özgürlüğü sunuyoruz. Geçtiğimiz yıllarda çıkardığımız Inova kiremit inovatif tasarımı ile sektörde ilgi görüyor. Anadolu Medeniyetleri Serisi kiremitlerimiz ile farklı renk kombinasyonlarında kil kiremitler üretiyoruz. Çatılarında farklı renk geçişleriyle rustik bir görünüm tercih eden müşterilerimiz bu seri kiremitlerimizi tercih ediyor. Yine yakın zamanda çıkardığımız Dorlion Ateşi serisi kiremitlerimiz de özellikle doğallıktan yana bir tasarım isteyen müşterilerimize farklı bir alternatif sunuyor. Dorlion Ateşi çatıda bina ile bütünleşik asil bir görünüm sağlıyor” diye konuştu.

Çatının bir sistem olarak çözülmesinin bunun da profesyonel ekiplerce yapılmasının önemine vurgu yapan Özaydemir, “Uzman Bayi hizmetimiz ile anahtar teslim çatı hizmeti sunuyoruz. Uzman Bayilerimiz kiremit alternatiflerinin yanında çatı için vazgeçilmez su ve ısı yalıtım sistemleri ve detay çözümlerini de profesyonel uygulamasını yapıyor. Müşterilerimiz uzun ömürlü ve sorunsuz bir çatıya sahip oluyorlar. Bu hizmetten faydalanan müşterilerimiz memnuniyetlerini dile getiriyorlar” dedi.

Türkiye’nin önemli toplu konut projelerinde de tercih edildiklerini ifade eden Özaydemir, “Sektörde her zaman öncü ve lider bir marka olarak sağlam ürünlerimiz ve yenilikçi bakış açımız ile tercih edilen bir markayız. Türkiye’nin önemli konut projelerinde çözüm odaklı bakış açımız ve sunduğumuz alternatif malzemelerle öne çıkıyoruz. Projelerde uzman bayilerimizle anahtar teslim çatı hizmeti de sunuyoruz. Tema İstanbul projesi Halkalı’da çok ses getiren bir proje. Bu projede Megaron V Antrasit Gri kiremitlerimiz tercih edildi. Türkiye’nin farklı bölgelerinde de yine önemli projelerde yer almaya devam ediyoruz. Konya’da Saraylı Villaları, İzmir Alaçatı’da Alaçatı Port, Trabzon’da Kasır Living Bostancı Villaları yine İstanbul Ömerli’de Volony Malikaneleri bunlardan bazıları” açıklamasında bulundu.

Kılıçoğlu olarak her zaman gelişimi ve yeniliği ilke edindiklerini söyleyen Özaydemir, “100’üncü yılımıza doğru emin adımlarla ilerlerken yeni ürün ve sistemlerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki aylarda da yeni ürünlerimizi sektöre sunacağız. Önemli ve takip ettiğimiz diğer bir gündem de çatıda enerji yönetimi konusudur. Fotovoltaik paneller ile ilgili çalışma ve incelemelerimizi derinleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.