Terraco Türkiye’den boya tüketimini azaltan çözümler

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’deki tesislerinde yaptığı imalat ile 1988’den beri piyasanın taleplerini karşılayan Terraco Türkiye, çevreci ve yenilikçi ürünlere yönelerek büyümesini sürdürüyor. İnsan ve çevre sağlığını önceleyen, sürdürülebilir çözümler geliştirdiklerini belirten Terraco Türkiye Genel Müdürü Ömer Faruk Şen, sektöre inovatif ürünler sunduklarını söyledi. Türkiye’de zamanla gelişen pazar kültürü ve düşük maliyet arayışı nedeniyle, ısı yalıtım sistemlerinde çimento esaslı mineral dekoratif sıvaların daha fazla kullanılır hale geldiğine dikkat çeken Şen, “İyi işlenmemiş bir sıvanın üzerine dekoratif çimento esaslı mineral kaplama çekilerek alttaki hatalar kapatılıyor. Ancak bu yöntemin büyük bir sorunu var. Çimento yapısı gereği sert ve kırılgan bir malzeme olduğundan, çatlama halinde su alıyor ve ısı-su yalıtımı yapamaz hale geliyor” diye konuştu. Mantolamanın çatlamaması için belli standartların karşılanması gerektiğini vurgulayan Şen, darbe dayanımı olmayan ve esneklikten uzak bu sistemlerinin ömrünün bir yıldan kısa olduğunu belirtti. Terraco Türkiye olarak uzun yıllardır üretimini yaptıkları dış cephe macunlarıyla bu soruna uzun vadeli çözüm sunduklarını aktaran Şen, “Supertex Sistem adlı iki katmanlı ürünümüzle çok esnek ve çok uzun ömürlü mantolama son kat çözümlerini 1992’den bu yana tedarik ediyoruz. Ayrıca bu ürünümüzle boya altında astar kullanmaya gerek kalmıyor. Boya kullanımını da yüzde 3050 azaltıyor” dedi.

Yeni iç cephe macunuyla boya kullanımını yüzde 50 azaltacak

2023 başında uzun ömürlü iç cephe çözümleri için Terralux PAK ve Terralux TAVAN adlı iki yeni ürün geliştirdikleri bilgisini paylaşan Ömer Faruk Şen, silikon reçine ve akrilik esaslı bu ürünlerin iç cephe çözümlerindeki yıllık satış hacmini sadece 1 yıl içerisinde üç buçuk kat artırdığının altını çizdi. Bu inovasyonu yaparken, Avrupa›da da dış cephelerde kullanılan birkaç küçük ama önemli teknolojiyi iç cephe boyalarına uyarladıklarını söyleyen Şen, şu açıklamalarda bulundu: “Ar-Ge çalışmalarımız 8 ay sürdü ve ürün piyasadan büyük kabul gördü. Şimdi bu teknolojiyi iç cephe macunlarında da kullanıyoruz. Henüz Ar-Ge sürecinde olsa da laboratuvar aşamasını geçti ve pilot ölçekli üretimler gerçekleştiriyoruz. Bu macunun özelliği kolay uygulanabilmesi ve yüzeylere çok iyi yapışmasıdır. Boya kullanımını yüzde 50’ye kadar azaltabilen Handycoat Saten Macun, alçı bazlı emsallerinin aksine çatlama da yapmıyor.”

“İhracat payımız yaklaşık yüzde 45”

Geçtiğimiz yıl hedeflerinin üzerinde büyüme yakaladıklarını açıklayan Şen, yurt dışında yeni pazarlar yaratmaya devam ettiklerini dile getirdi. Özellikle İngiltere’de sıvalardan ve macunlardan oluşan ürün gamları ile önemli bir başarı yakaladıklarının altını çizen Şen, “İngiltere, standartları yeniden oluşturuyor. Sağlam ve uygun fiyatlı ürünlerimizle bu pazarda avantajlı bir konumdayız. İrlanda pazarında da önemli ölçüde büyüdük. Yaklaşık 15 ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracatımızın cirodan aldığı pay yüzde 45 seviyelerinde” ifadelerini kullandı.