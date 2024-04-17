Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Ataç ve Ünlüce’ye tebrik ziyareti

ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye yeni görevinde başarılar dileyen Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, “Eskişehir’de sanayi ve üretim çok önemli. İnanıyoruz ki Eskişehir milli gelirden daha çok pay alacak, Eskişehirliler daha mutlu olacak ve sorunlarımız kısa sürede çözülecek. Bizim avantajımız sizlerin de işin içinden gelmenizdir. Zaten öncesinde de birçok çalışma yapmıştık. İlerleyen zamanda da yine iş birliği içerisinde olacağız. İnsanlara iş, aş verebiliyorsak ne mutlu bizlere. Tüm arkadaşlarımızla güzel işler yaptık ve birlikte yapmaya devam edeceğizdedi.

Eskişehir ve ülke ekonomisine çok önemli katma değer sağlayan ve istihdam yaratan sanayi kuruluşları ile gurur duyduklarını belirten Ayşe Ünlüce ise, Eskişehir sanayisinin gelişimine hep birlikte katkı sunacaklarını ifade etti. İş birliklerine vurgu yapan Ünlüce, Eskişehir için el ele vererek güzel sonuçlar elde edileceğini vurguladı.

“Ortak projelere imza atacağız”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ile de bir araya gelerek yeni döneminde başarılar dileyen Küpeli, EOSB Engelliler Montaj Atölyesi’nde eğitim alan Şeyma Nur Hanay’ın Starplast Plastik fabrikasında istihdam edilmeye başlamasının ardından yazmış olduğu teşekkür mektubunun bir örneğini takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ataç, yeni dönemde de EOSB ile ortak projelere imza atacaklarını belirtti.