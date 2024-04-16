Trabzon'un ihracatı 320 milyon dolara dayandı

Trabzon, bu yılın ilk çeyreğinde 319 milyon 990 bin 203 dolar ihracat yaptı.

Bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör 199 milyon 623 bin 405 dolar ile fındık olurken, su ürünleri ve mamulleri 41 milyon 376 bin 565 dolar, yaş sebze ve meyve 36 milyon 238 bin 270 dolar, taşıt araçları ve yan sanayi 9 milyon 148 bin 552 dolar, savunma ve havacılık sanayi ise 7 milyon 705 bin 384 dolar ile fındığı takip etti.

Bu dönemde 110 farklı ülleye ihracat yapılırken, en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla İtalya, Rusya, Almanya, Polonya ve Fransa oldu. Almanya ile yapılan ihracat yüzde 13, Fransa ile yapılan ihracatta ise yüzde 5 artış yaşandı.

İhracat yapılan ülkelerden Japonya, Peru, Tayvan, Malezya, Vietnam, Güney Kore, Çekya, Danimarka, Çin, Birleşik Krallık, BAE, Belçika, Özbekistan’a yapılan ihracatta önemli oranda artış yaşanmış, geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı olarak Tunus, Fas, Venezuella, Sri Lanka gibi farklı ülkelere de ihracat gerçekleştirildi.