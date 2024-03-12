Türkiye, ABD’ye gıda ihracatında 5 milyar dolar hedef koydu

İZMİR / EKONOMİ

Fuarın Türkiye milli katılım organizasyonunu Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) gerçekleştiriyor. 2023’te 7,3 milyar dolar tarım ürünleri ihraç eden Egeli ihracatçılar 10 milyar dolar tarım ürünleri ihracatına ABD pazarında büyüyerek ulaşmak için kolları sıvadı. EİB Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, ABD’nin dünyanın en büyük gıda ithalatçısı ülkesi olduğunu, ABD’nin yıllık 230 milyar dolara ulaşan gıda ithalatından daha fazla pay almak için Natural Products Expo West Fuarı’nda yerlerini alacaklarını söyledi.

Dünyanın gıda ambarıyız

Türk gıda sektörlerinin 2023’te 26 milyar dolar ihracat yaptığını aktaran Işık, “Dünyanın gıda ambarıyız. Kuru meyveler, zeytin, zeytinyağı su ürünleri, meyve sebze mamulleri, baharatlar, bitkisel yağlar, hububat, bakliyat, un, unlu mamuller, taze meyve sebze, hayvansal mamuller başta olmak üzere pek çok gıda ürününde dünyanın en büyük tedarikçileri arasındayız. Organik sektöründe 1 milyar dolarlık ihracat potansiyeline ulaştık. ABD pazarında 2 milyar dolar bandına gelen gıda ürünleri ihracatımızı 5 milyar dolara çıkarmak için ABD pazarına yönelik tanıtım stratejimiz fuarlar, Turqualıty Projesi ve sektörel ticaret heyetleriyle devam edecek” şeklinde konuştu.

Türk gıda ürünlerinin ABD pazarında bilinirliğini artırmak için Turkish Tastes isimli Turqualıty projelerinin 5 yıldır devam ettiğini ve Ticaret Bakanlığı’nca örnek proje olarak nitelendirildiğini ifade eden Işık, şöyle devam etti; “ABD’de Fancy Food, Japonya’da Foodex Japan, Almanya’da Biofach Organik Ürünler, Çin’de Çin İthalat Fuarı’nın Türkiye milli katılım organizasyonlarını uzun yıllardır başarılı bir şekilde yapıyoruz. Ticaret Bakanlığı’nın Uzak Ülkeler Stratejisi’yle uyumlu olarak ABD’deki Natural Products Expo West Fuarı ile milli katılım yaptığımız gıda fuarları sayısını 5’e çıkarmış olduk.”

43 yıllık fuar

Natural Products Expo West Fuarı, 1981 yılından beri düzenleniyor. Yalnızca profesyonel ziyaretçilerin kabul edildiği fuarı, 2023’te 3 bin şirket, 65 binden fazla profesyonel ziyaret etti. Teması Sürdürülebilir Bir Gezegen olan fuarı konusu da Doğal, Organik Gıdalar, Takviyeler, Doğal Güzellik ve Ev Ürünleri. Fuarın en önemli özelliği: büyük alıcıların ve perakendecilerin fuara katılması ve fuarı takip etmesi, 2023’de, Kroger, Aldi, 7-Eleven, Sprouts, Whole Foods Market, GNC, Albertson’s, Walmart, Costco, Target, Thrive Market, Amazon, Trader Joe’s, Bi-Rite Market, Clark’s Nutrition, Cambridge Naturals, PCC Markets, Earth Fare, Natural Grocers, Jimbo’s, Fresh Thyme, Misfits Market, MOM’s Organic Market, Walgreen’s, CVS gibi büyük alım grupları fuarı ziyaret etti.