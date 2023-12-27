'Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi tutturuyoruz, ilk dokuz ayda büyüme sağladık'

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde önemli mesajlar veren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bolat, fahiş fiyat uygulamasına karşı denetimlerin sıklaştığını söyleyerek, “Anti enflasyonist bir politika ile ilerliyoruz” dedi.

Gaziantep İhracat Birlikleri’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının açılış konuşmasında Vali Kemal Çeber, Gaziantep’in kurtuluşunun 102. yılı sebebiyle gururlu olduklarını ve kentin üretim gücünün yadsınamaz olduğunu kaydetti.

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen panelde konuşan Bakan Bolat, Türkiye’de fahiş fiyat uygulamalarının son dönemlerde birçok sektörü zora soktuğunu, bu sıkıntıları gidermek adına denetim faaliyetlerini arttırdıklarını ifade etti. Bolat, “Covid sonrası piyasalarda fiyat davranış bozukluğu gerçekleşti. Bir yandan enflasyonla mücadele etme bir yandan haksız ticaret uygulanması ile ilgili mücadele ediyoruz. Bizim piyasa gözetimi çabalarımız var. Fahiş fiyatla ilgili cezai faaliyetlerimiz söz konusu. Bu kapsamda 16 bin işletme denetlendi, kurallara uymayanlara 538 milyon liralık ceza yazıldı. Tüketiciyi aldatıcı uygulamalar ve zararlı ürünlerle ilgili de 667 milyonluk ceza uygulandı. Rekabet Kurulu bağımsız bir kurum. Onlar da çok büyük bir çaba içinde. Onların da 2.2 milyar 350 milyon liralık ceza uygulamaları söz konusu oldu” şeklinde konuştu.

“Enflasyonla mücadelede savaşlar işimizi zorlaştırıyor”

Enflasyonla mücadele çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Bolat, “Enflasyon son aylarda yüzde 4’ün altına geldi. Her şey bizim elimizde değil, İsrail'in Gazze'ye yaptıkları dünya konjonktürünü etkiledi. Rusya Ukrayna savaşı da enerjide iki katı maliyet getirmişti. Dünyayı etkileyen küresel olaylar bizim enflasyonu aşağıya çekme mücadelemizde işimizi zorlaştırıyor. Pandeminin ilk aylarında hizmet sektörü ağır bir bedel ödedi. Yükselen talep pandemiden sonra zam yapma alışkanlığına dönüştü. Gıda piyasalarında yüzde 75’lerin üzerinde, hizmet sektöründe yüzde 90’larda zamlar yapıldı. Menülerde bile artık fiyatlar yazılmıyor. Bakanlığımıza çok şikayetler geliyor. Biz de Fiyat-Etiket Yönetmeliği’nde değişiklik yaparak 1 Ocak’ta başlamak üzere menüde yer alan her ürünün kapının önünde görülebilir şekilde fiyatlarının yer alması koşulu getirdik. Bu çok büyük ses getirdi toplumda. Sektördeki makul kişiler de bundan memnun” dedi.

“770 milyar dolar dış ticareti olan bir ülkeyiz”

Türkiye’nin iyi yönetildiğini ve yurt dışından ülkeye bakışın olumlu olduğunu söyleyen Bolat, AB Vize Muafiyeti konusunda gizli ellerin devreye girdiğini ve Türkiye’nin Filistin’in yanında durmasının dikkat çektiğini söyledi. Bolat, yerel seçimlerin ardından Avrupa Birliği ülkelerinin vize muafiyeti görüşmelerinde süreci olumlu şekillendirebileceğini belirtti. Türkiye’nin büyüme potansiyelinden söz eden Bolat, “Güçlü bir ekonomimiz var. Büyük sıkıntılara rağmen yine güçlenmeye devam ediyoruz. 6.5 milyar dolar kayıp yaşadığımız bir depremi yaşadık. Buna rağmen Türkiye ilk dokuz ayda büyüme sağladı. İhracatımızı artıda bitireceğiz. Hizmet ihracatımız yüzde 13 artacak. İlk yarıda kaybettiğimiz miktarları geri almayı başardık yeni yıldan umutluyuz. Biz azimle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerine koşacağız. OVP iyi işliyor, makro hedeflerimizin hepsini tutturduk. Bu büyük bir başarı. İstihdam sayısı 32 milyona yükseldi. Refah düzeyi ve milli gelirin artışını da düşünmek lazım. Kriz tellalığı yapanlara aldanmamak lazım” ifadelerini kullandı.

Yeşil dönüşüm için önemli bir eşikte olduğumuzun altını çizen Bolat, “ Avrupa Birliği’nin Yeşil Ekonomi programı ciddi bir program. Biz 2053’e kadar sıfır karbon için anlaşma imzaladık. Yeşil mutabakata uyum yasaları oluşturuldu. Sınırda karbon düzenlemesi ile alakalı mekanizma devreye girecek 2026’da. Çimento, gübre, demir-çelik, alüminyum bu noktada en çok etkilenen sektörler olacak. Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Emisyon Ticaret Sistemi üzerinden işletmeler çalışmalarını yürütmeli. Bakanlıklarımız koordineli çalışıyor, her firma kendini dönüşüm için hazırlamalı, biz de kredi paketleri ile destek sunacağız. Yeşil Dönüşüm, KOBİ, İhracat Paketleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan olur alıp firmalarla daha yakın çalışacağız” dedi.

Gaziantep’te bir dizi temaslarda bulunan Bolat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Gaziantep Kadın Kooperatifleri Fuarı’nın açılışını gerçekleştirdi.