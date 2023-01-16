Türkiye’nin hububat bakliyat ihracat şampiyonlarından tanıtım atağı

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Celal Kadooğlu Başkanlığında bir araya gelen Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yönetim kurulu 2023 yılıyla ilgili yol haritasını da masaya yatırdı. Kadooğlu toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede

“Türkiye genelindeki hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri birlikleri arasında Türkiye’den en fazla ihracat gerçekleştiren birlik olarak 2023 yılına girdik. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 2022 yılı boyunca dünyanın 172 ülkesine toplam 3 milyar 575 milyon 711 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik.

Global krize rağmen bölge ihracatçılarımız takdire şayan bir gayretle dünya pazarlarında etkin roller üstlenerek ihracatımızı yükselterek ülkemize bu yolla katkılar sağladılar. Emeği geçen bütün ihracatçılarımızı kutluyorum" dedi.



“Ortadoğu, Afrika ve Uzakdoğu için Dubai’ye hazırlanıyoruz”

2023 yılının tanıtım yılı olacağını söyleyen Kadooğlu, uluslararası fuarların yanında dünyanın farklı bölgelerine yönelik düzenlenecek ticari heyetlerle ürünlerin yeni pazarlarda hak ettiği yeri bulması için çabalar göstereceklerini ifade etti. Şubat 2023’te Dubai’de gerçekleştirilecek Gulfood Dubai 2023 Fuarı’nda, bölgeden birçok firmanın katılımıyla gerek Afrika gerekse Ortadoğu ve Uzakdoğu pazarlarına yönelik tanıtımlarını sürdüreceklerini anlatan Kadooğlu,

“Dünyanın neresinde olursa olsun önceliğimiz gıda fuarları, ticari heyetler ve tanıtım çalışmaları. 20-24 Şubat 2023 tarihlerinde Dubai'de düzenlenecek Gulfood Dubai 2023 Fuarıyla ilgili çalışmalarımızı hızlandırdık. Bölgemizden yüze yakın firma her zaman olduğu gibi fuarın en önemli stantlarını oluşturarak yenilikçi ürünlerini alıcılarıyla buluşturacak.

Yıl içerisinde farklı kıtalarda gerçekleştirilecek fuarların yanı sıra birliğimiz tarafından Afrika başta olmak üzere birçok ülkeye yönelik ticari heyet düzenleyeceğimiz gibi 6-9 Şubat 2023 tarihleri arasında Gaziantep’te Cibuti ve Etiyopya’ya yönelik bir alım heyeti düzenleyerek bu ülkelerden davet ettiğimiz nitelikli alıcılarla sektör temsilcilerimizi buluşturacağımız büyük bir organizasyon gerçekleştireceğiz” diye konuştu.