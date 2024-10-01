'Türkiye’siz dünya ticareti de küresel taşımacılık koridoru da olmaz'

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın Eylül ayı meclis toplantısında üretim maliyetleri artarken, döviz kurunun neredeyse sabit olmasının ihracatı ve ihracat taşımalarını olumsuz etkilediğini ifade eden Öztürk, “Türkiye’siz bir dünya ticaretinin de küresel taşımacılık koridorunun da mümkün olmadığını biliyoruz. Özellikle Kalkınma Yolu, Hazar geçişi gibi ulaşım yolları ülkemizin rekabetçiliği açısından önem taşıyor” diye konuştui.

Limanların taşımacılık koridorlarına sağlam şekilde eklemlenerek ürünlerin daha rekabetçi şekilde pazarlara ulaştırılabileceğini söyleyen Öztürk, “Kızıldeniz krizi sonrası 6 bin doları gören dünya konteyner navlunları, şu dönemde 3.600 dolar civarına geriledi. Ancak ABD doğu limanlarında grev hazırlıkları ve noel siparişleri gibi nedenlerle tedarik zincirlerinde yeni bir sıkışıklık beklentisi artıyor” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar’ın ziyaretinden konu başlıklarını paylaşan Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu toplantıda kendisi ülkemiz ve bölgemiz denizciliği için önemli mesajlar verdi. Türkiye’nin 49 milyon Dedveyt ton gemi filosu ve 550 milyon ton yük elleçleyen limanları ile güçlü bir denizcilik ülkesi olduğunu vurguladı. Karbon emisyonlarını azaltmak için ülkemizce kurulan Emisyon Ticaret Sistemi’nden elde edilecek gelirle oluşacak fonun Türk denizciliğinin rekabetçiliği için kullanılacağını vurguladı. Türk denizcilik sisteminin küresel rekabette geri düşmemesi için yapılan yasal düzenlemelerden ve deniz ticaretinin önünü açacak yeni çalışmalardan bahsetti.”

İzmir Körfezi’ndeki balık ölümleri balık tüketimini düşürdü

İzmir Körfezi'nde balık ölümleri nedeniyle balık tüketiminin olumsuz etkilediğine dikkat çeken Öztürk, “İzmir Körfezi’nde balık ölümleri, ağır koku ve kirliliğin devam ettiğini ve balık ölümleri sonrasında İzmir’de balık tüketiminin düştüğünü üzülerek öğrendik. Balıkçılarımız İzmir Körfezi dışında, açık denizlerde avlanıyorlar. Gönül rahatlığıyla balık tüketilebilir” dedi.