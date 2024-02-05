UİB’in, ihracat artışı devam ediyor

EKONOMİ/BURSA

Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin (UİB) 2024 Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı. Ocak ayındaki ihracatı 2.9 milyar dolar olan UİB’in, geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.6 oranında artarak 36 milyar 626 milyon 766 bin dolar olarak gerçekleşti. Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “İhracatta geçen yıl yakaladığımız ivmeyi bu yılın ilk ayında da devam ettirdik. Dünya genelinde bölgesel anlamda yaşanan gelişmeler ile global belirsizlikler nedeniyle dış ticaret beklentilerinin düştüğü göz önünde bulundurulursa, üyelerimizin gayretli çalışmalarıyla sürdürülen ihracat artışı başarının göstergesidir. İhracatçılar olarak üretmeye ve kıyasıya rekabetin yaşandığı dış pazarlarda satışlarımızı artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Lokomotif otomotiv oldu

UİB bünyesinde lider sektör yine otomotiv oldu. Ocak ayında ihracatını 2 milyar 407 milyon 135 bin dolar olarak gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı önceki döneme göre yüzde 13’lük artışla 30 milyar 253 milyon 922 bin dolar olarak açıklandı. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Ocak ayında 104 milyon 960 bin dolar ihracata imza attı. Ocak ayı ihracatı 69 milyon 301 bin dolar olan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 942 milyon 88 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti. Ocak ayında, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) 20 milyon 360 bin dolar ihracat yaparken Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50’lik artışla 16 milyon 566 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.