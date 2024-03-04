UİB’in şubat ihracatı 3.2 milyar dolar oldu

EKONOMİ (BURSA) - UİB’in 2024 Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı. Şubat ayındaki ihracatı 3.2 milyar dolar olan UİB’in, Ocak ve Şubat ayları ihracat tutarı ise geçen yılın ilk iki ayındaki ihracat toplamına göre yüzde 10 oranında artarak 6 milyar 141 milyon 388 bin dolar olarak gerçekleşti. Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Uludağ İhracatçı Birlikleri olarak küresel ekonomideki gelişmeler ile pazarlardaki riskleri ve talepleri yakından takip ediyoruz. Diğer taraftan ihracatı artırmak yönündeki çalışmalarımız kapsamında Sektörel Ticaret Heyetleri, Sektör Kurulu Toplantıları gibi çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.

Şubat ayında ihracatını 2 milyar 692 milyon 532 bin dolar olarak gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB), bu yılın ilk iki ayındaki ihracat toplamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 5 milyar 98 milyon 454 bin dolara ulaştı. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Şubat ayında 104 milyon 495 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in yılın ilk iki aylık ihracatı ise 209 milyon 235 bin dolar olarak gerçekleşti. Şubat ayı ihracatı 81 milyon 377 bin dolar olan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), Ocak-Şubat ihracatı da 150 milyon 671 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti. Şubat ayında, 21 milyon 655 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (UMSMİB), Ocak ve Şubat ayları ihracat toplamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 42 milyon 16 bin dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu. Şubat ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16’lık artışla 15 milyon 264 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin (UYMSİB), ilk iki aylık ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31.6 oranında artarak 31 milyon 875 bin dolar düzeyine ulaştı.